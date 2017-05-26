Zirveyi basın ordusu takip etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nı yaklaşık bin kişilik basın ordusu takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nı yaklaşık bin kişilik basın ordusu takip etti.

Farklı ülkelerden zirveyi takip etmek üzere Brüksel'e gelen medya mensuplarının büyük bir bölümü, NATO Karargahı'nda "Media Center" adı altında basına özel olarak kurulan alanda takip etti. Basın mensupları için ayrılan kapalı alanda, Wifi hizmeti sunulurken, salonun dört bir yanına yerleştirilen ekranlarda zirve boyunca gerçekleştirilen törenler yansıtıldı.

Yaklaşık yirmi kadar Türk basın mensubunun da katıldığı zirvede, basın mensupları, yeni NATO Karargah binasının devir teslim töreni başta olmak üzere, Belçika Başbakanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ın açılış konuşmalarına, Vaşington Andlaşması'nın V. Maddesi-11 Eylül ve Berlin Duvarı anıtlarının devlet ve hükümet başkanları huzurunda açılışına, Belçika Kralı Philippe'in üye ülke devlet liderleriyle el sıkışmasına ve aile fotoğrafının çekilmesine yakından tanıklık etti.

(Cafer Yıldırımer /İHA)