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Zirvede tek başına!
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Zirvede tek başına!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Vodafone Arena'da karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Vodafone Arena'da karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller Cenk, Talisca ve Atınç'tan geldi. Konuk ekibin tek golünü ise Olcan attı. Kara Kartal, bu galibiyetle birlikte en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'e 4 puan fark attı.

MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Cenk'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
27. dakikada orta sahada bulunan Oğuzhan'ın pasında ceza yayı üzerinde Cenk'ten seken top Talisca'da kaldı. Talisca'nın gelişine uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
29. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Babel'in ayak içiyle vuruşunda kaleci Bora, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
35. dakikada sağ kanatta topla buluşan Olcan'ın ceza yayı üzerinde ilerleyip verdiği pasta ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Özer'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
41. dakikada Quaresma'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Babel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
45. dakikada Talisca'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Babel'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bora'da kaldı.
55. dakikada Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Marcelo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
69. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Quaresma'nın şutunda top kaleciden sekti. Ceza sahası içindeki karambolde Atınç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
77. dakikada Babel'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma'nın şutunda meşin yuvarlak kaleciden kornere çıktı.
78. dakikada Soner'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
81. dakikada Soner'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Olcan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1

KÜNYE
Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Barış Şimşek xx, Uygar Bebek xx, Mehmet Metin xx
Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx (Beck dk. 80 x), Mercelo xx, Atınç xx, Adriano xx, Oğuzhan xx, Atiba xxx (Aboubakar dk. 72 x), Quaresma xxx, Talisca xxx (Gökhan İnler dk. 64 x), Babel xx, Cenk Tosun xx
Yedekler: Tolga, Tolgay, Necip, Rhodolfo
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Akhisar Belediyespor: Bora xx, Caner xx, Mustafa xx, Samardzic xx, Lopes xx, Aykut xx (Onur dk. 79 x), Sissoko xx, Ömer xx, Olcan xx, Özer xx (Soner dk. 64 x), Cikalleshi xx (Vaz Te dk. 75 x)
Yedekler: Lukac, Muğdat, Orhan, Adu
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Goller: Cenk (dk. 13), Taslica (dk. 27), Atınç (dk. 69) (Beşiktaş), Olcan (dk. 81) (Akhisar Belediyespor)
Sarı kart: Adriano (Beşiktaş)
(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort - Uygar Aydın / İHA)

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