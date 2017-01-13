Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde seyir halindeki zırhlı polis aracı takla attı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde seyir halindeki zırhlı polis aracı takla attı.
Alınan bilgilere göre kaza, saat 12.30 sıralarında Doğubayazıt-Iğdır karayolu üzerinde meydan geldi. Seyir halindeki zırhlı polis aracı, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak, aydınlatma direklerine çarparak durabildi. Kazada yaralanan polisler ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
(Bülent İba / İHA)