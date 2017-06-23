Zırhlı polis aracı takla attı: 6 polis yaralı

Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya giden özel harekat aracı kaza yaptı, 6 polis yaralandı.

Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya giden özel harekat aracı kaza yaptı, 6 polis yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa programı nedeniyle görevlendirilen özel harekat polisleri, Siverek-Diyarbakır karayolu 25'inci kilometresinde kaza yaptı. Yaşanan kazada 6 özel harekat polisi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulans ve sivil araçlarla Siverek Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza haberinin ardından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Siverek Emniyet Müdürü Yener Gül, hastaneye giderek tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Kaza yapan araçta bulunan polislerin ileri tedavi için Şanlıurfa'ya sevk edileceği öğrenildi.

(Cuma Sarı /İHA)