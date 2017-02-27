Zırhlı Kobra aracı devrildi: 3 asker yaralı

Kilis'te askeri zırhlı kobra aracının devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.
Kilis'te askeri zırhlı kobra aracının devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Kilis-Elbeyli karayolu 12'inci kilometresinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ait askeri zırhlı kobra aracı virajı alamayarak üzüm bağlarının içerisine devrildi. Kazada yaralanan 3 asker olay yerine ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (Mehmet Ali Dağ /İHA)
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