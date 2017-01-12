12.01.2017 14:52 Zırhlı araç kaza yaptı: 12 asker yaralandı

Bitlis'te operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı araç kaza yaptı. Kazada 12 askerin yaralandığı öğrenildi. Bitlis'te operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı araç kaza yaptı. Kazada 12 askerin yaralandığı öğrenildi.

Kaza, il merkezine bağlı Balcılar köyü girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, operasyona giden Jandarma Özel Harekat personelini taşıyan zırhlı araç, karlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada, zırhlı araçta bulunan 12 asker hafif şekilde yaralanarak ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



