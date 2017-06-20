Zırhlı araç ile otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde zırhlı araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde zırhlı araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beytüşşebap ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akrep tipi askeri zırhlı araç ile karşı yönden gelen Celal Aydemir yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada, sürücü Aydemir ile araçta bulunan iki kişi yaralandı. Ambulanslarla kaldırıldıkları İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Serdar Gükçe /İHA)