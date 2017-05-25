Zırhlı araç evrildi: 3 polis yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 polis yaralardı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 polis yaralardı. Kaza, Nusaybin merkez Girmeli Mahallesi uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye görevi yürüten zırhlı araç, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı devrildi. Kazada, araçta bulunan 3 polis memuru yaralandı. Ambulanslarla götürüldükleri Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (Cihat Şayık/İHA)
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