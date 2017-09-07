07.09.2017 16:13 Ziraat Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur kuraları çekildi. Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur kuraları çekildi.

Kura töreni Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonunda gerçekleştirildi. Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda, 2. tur müsabakaları sonucu rakiplerini eleyen 33, Süper Lig'den 5, TFF 1. Lig'de yer alan 18 ile TFF 2. Lig'de yer alan 36 olmak üzere toplam 92 takım mücadele edecek. 3. tur maçları 19, 20 ve 21 Eylül 2017 tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmalar sonucunda tur atlayan 46 takımla birlikte Süper Lig'den 8 takım daha eklenecek ve toplam 54 takım; 4. Tur'da mücadele etmeye hak kazanacak. 4. Tur Kura Çekim tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak.

3. tur eşleşmeleri şöyle:

Çaykur Rizespor - Nevşehir Spor

Gençlik Erzin Belediyespor - Fatih Karagümrük

Anadolu Bağcılar SK - Konya Anadolu Selçukspor

Mersin İdmanyurdu - Orhangazi Belediyespor

Akın Çorap Giresunspor - Cizre Spor

Kozan Belediyespor - Adanaspor

Payasspor - Amed Sportif Faaliyetler

Gaziantepspor - Tire 1922 Spor

Hatayspor - Ergene Velimeşespor

Muğlaspor - Etimesgut Belediyespor

Kemerspor 2003 - Sivas Belediye Spor

Denizlispor - Düzcespor

Samsunspor - Ankara Demirspor

Kızılcabölükspor - Ümraniyespor

Bergama Belediyespor - Sarıyer

Hacettepe Spor - Yeni Altındağ Belediyespor

Altınordu - Sultanbeyli Belediyespor

Bucaspor - Pendikspor

Baysal İnşaat Düzyurtspor - Gümüşhanespor

Adana Demirspor - Bayrampaşa

Tokatspor - Kahramanmaraşspor

Diyarbekir Spor - İstanbulspor

Altay - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Şanlıurfaspor - Pazarspor

Eyüpspor - Sakaryaspor

Van Büyükşehir Belediyespor - Kayserispor

Sancaktepe Belediyespor - Elazığspor

Balıkesirspor Baltok - Kars 36 Spor

Bandırmaspor - Çorum Belediyespor

Fethiyespor - Nazilli Belediyespor

Anagold 24Erzincanspor - Eskişehirspor

Keçiörengücü - Silivrispor

Menemen Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği

SBS İnşaat Kırklarelispor - Niğde Belediyespor

Tuzlaspor - Zonguldak Kömürspor

Kastamonuspor 1966 - Ofspor

Bursaspor - Tarsus İdman Yurdu

İnegölspor - Evkur Yeni Malatyaspor

Batman Petrol Spor - Göztepe

Kocaeli Birlik Spor - Edirnespor

Demir Grup Sivasspor - Bugsaş Spor

Afjet Afyonspor - MKE Ankaragücü

Yeşil Bursa - Karşıyaka

Manisaspor - Arsinspor

Boluspor - Sinopspor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Gazişehir Gaziantep FK



