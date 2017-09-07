Ziraat Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur kuraları çekildi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur kuraları çekildi.
Kura töreni Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonunda gerçekleştirildi. Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda, 2. tur müsabakaları sonucu rakiplerini eleyen 33, Süper Lig'den 5, TFF 1. Lig'de yer alan 18 ile TFF 2. Lig'de yer alan 36 olmak üzere toplam 92 takım mücadele edecek. 3. tur maçları 19, 20 ve 21 Eylül 2017 tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmalar sonucunda tur atlayan 46 takımla birlikte Süper Lig'den 8 takım daha eklenecek ve toplam 54 takım; 4. Tur'da mücadele etmeye hak kazanacak. 4. Tur Kura Çekim tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak.
3. tur eşleşmeleri şöyle:
Çaykur Rizespor - Nevşehir Spor
Gençlik Erzin Belediyespor - Fatih Karagümrük
Anadolu Bağcılar SK - Konya Anadolu Selçukspor
Mersin İdmanyurdu - Orhangazi Belediyespor
Akın Çorap Giresunspor - Cizre Spor
Kozan Belediyespor - Adanaspor
Payasspor - Amed Sportif Faaliyetler
Gaziantepspor - Tire 1922 Spor
Hatayspor - Ergene Velimeşespor
Muğlaspor - Etimesgut Belediyespor
Kemerspor 2003 - Sivas Belediye Spor
Denizlispor - Düzcespor
Samsunspor - Ankara Demirspor
Kızılcabölükspor - Ümraniyespor
Bergama Belediyespor - Sarıyer
Hacettepe Spor - Yeni Altındağ Belediyespor
Altınordu - Sultanbeyli Belediyespor
Bucaspor - Pendikspor
Baysal İnşaat Düzyurtspor - Gümüşhanespor
Adana Demirspor - Bayrampaşa
Tokatspor - Kahramanmaraşspor
Diyarbekir Spor - İstanbulspor
Altay - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Şanlıurfaspor - Pazarspor
Eyüpspor - Sakaryaspor
Van Büyükşehir Belediyespor - Kayserispor
Sancaktepe Belediyespor - Elazığspor
Balıkesirspor Baltok - Kars 36 Spor
Bandırmaspor - Çorum Belediyespor
Fethiyespor - Nazilli Belediyespor
Anagold 24Erzincanspor - Eskişehirspor
Keçiörengücü - Silivrispor
Menemen Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği
SBS İnşaat Kırklarelispor - Niğde Belediyespor
Tuzlaspor - Zonguldak Kömürspor
Kastamonuspor 1966 - Ofspor
Bursaspor - Tarsus İdman Yurdu
İnegölspor - Evkur Yeni Malatyaspor
Batman Petrol Spor - Göztepe
Kocaeli Birlik Spor - Edirnespor
Demir Grup Sivasspor - Bugsaş Spor
Afjet Afyonspor - MKE Ankaragücü
Yeşil Bursa - Karşıyaka
Manisaspor - Arsinspor
Boluspor - Sinopspor
Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Gazişehir Gaziantep FK