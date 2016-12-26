Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 4. hafta heyecanı yarın oynanacak 24Erzincanspor-Elazığspor karşılaşmasıyla başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 4. hafta heyecanı yarın oynanacak 24Erzincanspor-Elazığspor karşılaşmasıyla başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 4. hafta heyecanı yarın, 28 Aralık Salı ve 29 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında 24Erzincanspor evinde Elazığspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Boluspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bu kez rakibini evinde ağırlayacakken, Galatasaray ise Türk Telekom Arena'da 2-1 mağlup ettiği Tuzlaspor ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Fenerbahçe'nin konuğu ise Menemen Belediyespor olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
Yarın
12.30 24 Erzincanspor - Elazığspor
14.00 Kırklarelispor - Gaziantepspor
16.30 Sivasspor - Yeni Amasyaspor
18.30 Çaykur Rizespor - Sancaktepe Belediyespor
20.30 Beşiktaş - Boluspor
28 Aralık Çarşamba
12.00 Darıca Gençlerbirliği - Kayserispor
14.30 İnegölspor - Kasımpaşa
16.00 Atiker Konyaspor - Gümüşhanespor
17.00 Akhisar Belediyespor - Ümraniyespor
18.00 Göztepe - Medipol Başakşehir
20.30 Tuzlaspor - Galatasaray
29 Aralık Perşembe
14.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Şanlıurfaspor - Osmanlıspor
16.30 Bursaspor - Aydınspor 1923
18.00 Kızılcabölükspor - Trabzonspor
20.30 Fenerbahçe - Menemen Belediyespor