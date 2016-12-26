26.12.2016 13:25 Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 4. hafta heyecanı yarın oynanacak 24Erzincanspor-Elazığspor karşılaşmasıyla başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 4. hafta heyecanı yarın oynanacak 24Erzincanspor-Elazığspor karşılaşmasıyla başlayacak.



Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 4. hafta heyecanı yarın, 28 Aralık Salı ve 29 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında 24Erzincanspor evinde Elazığspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Boluspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bu kez rakibini evinde ağırlayacakken, Galatasaray ise Türk Telekom Arena'da 2-1 mağlup ettiği Tuzlaspor ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Fenerbahçe'nin konuğu ise Menemen Belediyespor olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:



Yarın



12.30 24 Erzincanspor - Elazığspor



14.00 Kırklarelispor - Gaziantepspor



16.30 Sivasspor - Yeni Amasyaspor



18.30 Çaykur Rizespor - Sancaktepe Belediyespor



20.30 Beşiktaş - Boluspor



28 Aralık Çarşamba



12.00 Darıca Gençlerbirliği - Kayserispor



14.30 İnegölspor - Kasımpaşa



16.00 Atiker Konyaspor - Gümüşhanespor



17.00 Akhisar Belediyespor - Ümraniyespor



18.00 Göztepe - Medipol Başakşehir



20.30 Tuzlaspor - Galatasaray



29 Aralık Perşembe



14.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler



16.00 Şanlıurfaspor - Osmanlıspor



16.30 Bursaspor - Aydınspor 1923



18.00 Kızılcabölükspor - Trabzonspor



20.30 Fenerbahçe - Menemen Belediyespor

