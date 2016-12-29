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Ziraat Türkiye Kupası
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Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Menemen Belediyespor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Menemen Belediyespor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Stoch'un sol kanattan ceza sahasına ortasında Fernandao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

22. dakikada sağ kanattan Stoch'un kullandığı köşe atışında arka direkte Skrtel'in şutunda top farklı şekilde dışarı gitti.

38. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içinde buluşan Salih'in pasında Fernandao'nun rövaşatasında meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

41. dakikada sol kanattan Stoch'un kullandığı köşe atışında arka direkte Skrtel'in vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Asım Yusuf Öz xx, Uygar Bebek xx

Fenerbahçe: Fabiano xx, İsmail xx, Skrtel xxx, Neustadter xx, Şener xx, Ozan Tufan xx, Caner xx, Salih xx, Ramazan xx, Stoch xxx, Fernandao xxx

Yedekler: Ertuğrul, Hasan Ali, Alper Potuk, Savaş Polat, Yiğithan Güveli, Samed Karakoç, Erdi Can Şehit

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Menemen Belediyespor: Amir Güren x, Veli Çetin x, Efe Karaoğlu x, Mert Hakan xx, Yasin Güreler xx, İbrahim Dağaşan xx, Ertuğrul Arslan xx, Abdullah Topkara xx, Murat Erdemir xx, Erman Kılıç xx, Gökhan Ünal xx

Yedekler: Ömer Alıcı, Ahmet Arı, Samet Günhan, Ersin Aslantoğ, Mustafa Şen, Tayfur Emre Yılmaz, Alberk Koç

Teknik Direktör: Suat Kaya

Goller: Fernandao (dk. 38), Skrtel (dk. 41) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ertuğrul Arslan, İbrahim Dağaşan (Menemen Belediyespor)
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