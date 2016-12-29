29.12.2016 16:13 Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta müsabakasında Gençlerbirliği, Amedspor'u konuk etti. Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 6-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta müsabakasında Gençlerbirliği, Amedspor'u konuk etti. Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 6-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)



47. dakikada Ahmet Oğuz'un ortasında Vedat Muriç topu ceza yayı yakınlarındaki Issah'a indirdi. Issah'ın yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0



60. dakikada Ahmet Oğuz'un kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-0



68. dakikada Amedspor atağında orta sahada Ercüment'ten aldığı topla yaklaşık 45 metreden kaleyi yoklayan Abdullah'ın şutunda kaleci Taha meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



82. dakikada Isaak'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Vedat'ın çektiği şut kaleci Serkan'dan döndü. Topu takip eden Vedat ikinci vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 6-0



Stat: 19 Mayıs



Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Serdar Diyadin xx, Mehmet Metin xx



Gençlerbirliği: Taha Cengiz xx, Ahmet Oğuz xxx, Ante Kulusic xx, Ferhat Görgülü xx, Halil İbrahim xx, Samuel Owusu xx, Issah xx, Serdarcan x (Mahmut Bilir dk. 55 x), Scekic xx, Milinkovic xxx, Vedat Muriç xxx



Yedekler: Hopf, Uğur Çiftçi



Teknik Direktör: Ümit Özat



Amedspor: Serkan İpek xx, Abdullah Çetin xx, Kamil İçer x, Şevket Güngör x, Oğuz Çetinkaya xx, Ercan Çapar x, Mansur Çalar xx (Koray Şanlı dk. 74 x), Mehmet Sıddık xx, Tekin Adar xx (Ercüment dk. 63 x), Yusuf Yağmur xx, Emre Tekin xx (Ahmet Güven dk. 59 x)



Yedekler: Levent, Erhan, Sertaç, Hakan



Teknik Direktör: Recep Bayık



Goller: Milinkovic (dk. 1 ve 12), Ahmet Oğuz (dk. 14 ve 60), Issah (dk. 47), Vedat Muriç (dk. 82)(Gençlerbirliği)



Sarı Kartlar: Tekin Adar, Mansur Çalar (Amedspor)

