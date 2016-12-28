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Ziraat Türkiye Kupası
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Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Tuzlaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Tuzlaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Kıvanç'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Arif'in şık aşırtma vuruşunda kalecinin bakışları arasında meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

53. dakikada Arif Şahin'in pasında Tuncay'ın yatarak sağ ayağı ile yerden vuruşunda top sağ köşeden ağlara gitti. 2-1

58. dakikada Arif'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ozan'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ üst köşeden filelerle buluştu. 3-1

70. dakikada Bruma'nın ara pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Linnes'in şutunda top filelerle buluştu. 3-2

Stat: 3. Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy x, İsmail Şencan xx, Volkan Narinç xx

Tuzlaspor: Bekir xx, Orkun xxx, Volkan xxx, Ferhat xx, Bülent xx, Arif xx, Sadık xx (Melik dk. 90+2 ?), Kıvanç xx (Tolunay dk. 81 x), Tuncay xxx, Doğan xxx, Ozan xxx (Nihat dk. 74 xx)

Yedekler: Muhammed, Oğuz, İbrahim, Okan

Teknik Direktör: Metin Ersan

Galatasaray: Cenk x, Cavanda x (Carole dk. 34 x), Chedjou x, Semih x, Linnes xx, De Jong x, Hamit x (Birhan dk. 61 x), Yasin x, Kerem x (Eren dk. 81 ?), Josue x, Bruma x

Yedekler: Eray, Sneijder, Hakan, Gökay

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

Goller: Chedjou (dk. 45), Linnes (dk. 70) (Galatasaray), Arif (dk. 51), Tuncay (dk. 53), Ozan (dk. 58) (Tuzlaspor)

Kırmızı kartlar: Chedjou (dk. 56), Yasin (dk. 61) (Galatasaray), Doğan (dk. 71) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Yasin, Bruma, Josue, De Jong, Linnes (Galatasaray), Doğan, Kıvanç (Tuzlaspor)
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