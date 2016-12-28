28.12.2016 21:20 Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



27. dakikada ceza sahası içinde bulunan Sadık'ın pasıyla penaltı noktasında kaleciyle karşı karşıya kalan Arif'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk'ten öndü.



29. dakikada Arif'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Ozan'ın topu sürüp ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Cenk'ten dönen meşin yuvarlağı Chedjou uzaklaştırdı



33. dakikada Chedjou'nun pası ile ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Yasin Öztekin yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bekir'de kaldı.



39. dakikada Bruma'nın pasında altıpas sağ çaprazda topla buluşan Yasin'in şutunda kaleci Bekir meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



45. dakikada Josue'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında Chedjou'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0



Stat: 3. Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Alper Ulusoy xx, İsmail Şencan xx, Volkan Narinç xx



Tuzlaspor: Bekir xx, Orkun xx, Volkan xx, Ferhat xx, Bülent xx, Arif xx, Sadık xx, Kıvanç xx, Tuncay xx, Doğan xx, Ozan xx



Yedekler: Muhammed , Nihat, Oğuz, İbrahim, Okan, Melik, Tolunay



Teknik Direktör: Metin Ersan



Galatasaray: Cenk xx, Cavanda x (Carole dk. 34 xx), Chedjou xxx, Semih xx, Linnes xx, De Jong xx, Hamit xx, Yasin xx, Kerem xx, Josue xx, Bruma xx



Yedekler: Eray, Eren, Sneijder, Hakan, Gökay, Birhan



Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink



Gol: Chedjou (dk. 45) (Galatasaray)



Sarı kart: Yasin (Galatasaray)

