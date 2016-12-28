Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Ziraat Türkiye Kupası
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

27. dakikada ceza sahası içinde bulunan Sadık'ın pasıyla penaltı noktasında kaleciyle karşı karşıya kalan Arif'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk'ten öndü.

29. dakikada Arif'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Ozan'ın topu sürüp ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Cenk'ten dönen meşin yuvarlağı Chedjou uzaklaştırdı

33. dakikada Chedjou'nun pası ile ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Yasin Öztekin yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bekir'de kaldı.

39. dakikada Bruma'nın pasında altıpas sağ çaprazda topla buluşan Yasin'in şutunda kaleci Bekir meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

45. dakikada Josue'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında Chedjou'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

Stat: 3. Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy xx, İsmail Şencan xx, Volkan Narinç xx

Tuzlaspor: Bekir xx, Orkun xx, Volkan xx, Ferhat xx, Bülent xx, Arif xx, Sadık xx, Kıvanç xx, Tuncay xx, Doğan xx, Ozan xx

Yedekler: Muhammed , Nihat, Oğuz, İbrahim, Okan, Melik, Tolunay

Teknik Direktör: Metin Ersan

Galatasaray: Cenk xx, Cavanda x (Carole dk. 34 xx), Chedjou xxx, Semih xx, Linnes xx, De Jong xx, Hamit xx, Yasin xx, Kerem xx, Josue xx, Bruma xx

Yedekler: Eray, Eren, Sneijder, Hakan, Gökay, Birhan

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

Gol: Chedjou (dk. 45) (Galatasaray)

Sarı kart: Yasin (Galatasaray)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Sivas'taki FETÖ/PDY davası
Ziraat Türkiye Kupası
Sarıgöl'de okullar tatil edildi
Metin Külünk Kütahya'ya geliyor
Cimbom kupada işi zora soktu
Yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Selahattin Demirtaş'ın istediği oldu
Selahattin Demirtaş'ın istediği oldu
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı Meteoroloji saat verdi
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı Meteoroloji saat verdi
ABD'den PKK'ya Sincar çağrısı
ABD'den PKK'ya Sincar çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum...
Erdoğan'dan Şener Şen'e sinema ödülü! Sosyal medyadan linç girişimi
Erdoğan'dan Şener Şen'e sinema ödülü! Sosyal medyadan linç girişimi
Gezici Araştırma Şirketi'nden Başkanlık anketi!
Gezici Araştırma Şirketi'nden Başkanlık anketi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Sivas'taki FETÖ/PDY davası
Sivas'taki FETÖ/PDY davası
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası
Sarıgöl'de okullar tatil edildi
Sarıgöl'de okullar tatil edildi
Metin Külünk Kütahya'ya geliyor
Metin Külünk Kütahya'ya geliyor
Cimbom kupada işi zora soktu
Cimbom kupada işi zora soktu
Yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı
Yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı
Tavşanlı'da eğitime 1 günlük kar tatili
Tavşanlı'da eğitime 1 günlük kar tatili
Yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı
Yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı
Kula'da okullara kar tatili
Kula'da okullara kar tatili
Ümraniye'de sokak ortasında cinayet
Ümraniye'de sokak ortasında cinayet
Isparta'da eğitime kar engeli
Isparta'da eğitime kar engeli
Eskişehir'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Eskişehir'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English