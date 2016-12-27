27.12.2016 22:19 Ziraat Türkiye Kupası

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta karşılaşmasında sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta karşılaşmasında sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



54. dakikada ceza sahası önü sol çaprazdaki Adriano'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Talisca'nın vuruşunda top kaleci Soner'de kaldı.



72. dakikada Olcay'ın sol kanattan attığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Şişmanoğlu kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0



90+1. dakikada Gökhan İnler'in ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Kerim Frei'n vuruşunda top dışarı gitti.



Stat: Vodafone Arena



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx



Beşiktaş: Tolga xx, Beck xx, Fatih Aksoy xx, Atınç xx, Adriano xx (Enes dk. 76 x), Tolgay xx (Eslem dk. 71 x), Gökhan İnler xx, Kerim xx, Talisca xxx (Aras dk. 60 x), Olcay xxx, Ömer xx



Yedekler: Utku Yuvakuran, Sezer Yıldırım, Hamza Küçükköylü, Sedat Şahintürk



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Boluspor: Soner xx, Fatih xx, Necati xx, Arapi xx, Özgür Özkayaxx, Burak xx (Özgür İleri dk. 46 x), Cengiz xx, Cumali xx, Tunahan xx (Yusuf dk. 46 x), İsmail xx (Furkan dk.76 x), Ozan xx



Yedekler: Melih, Hakan, Emrullah, Kutay



Teknik Direktör: Fuat Çapa



Goller: Talisca (dk. 34), Ömer (dk. 72) (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Cengiz (Boluspor), Talisca, Tolgay (Beşiktaş)

