27.12.2016 20:23 Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. Hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor, Sancaktepe Belediyespor ile evinde karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. Hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor, Sancaktepe Belediyespor ile evinde karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar



8. dakikada ceza sahasının sol tarafından Recep'in kaleye çektiği şutta, topu çıkartmak isteyen Samet'in hatalı dokunuşu ile top ağlarla buluştu. 1-0



10. dakikada Atiemwen topu ceza sahası içerisindeki arkadaşı Recep ile buluşturdu. Kaleci Mehmet ile karşı karşıya kalan Recep'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.



14. dakikada Umut'un ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Anıl'ın şutunda top üstten dışarı çıktı.



34. dakikada Selim'in kaleye gönderdiği şutta Ümit'in ayağına çarpan top ağlarla buluştu. 1-1



52. dakikada Recep'in köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde bulunan Ümit topu kafa vuruşu ile ağlarla buluşturdu. 2-1



61. dakikada Petrucci'nin ceza sahası yayından kullandığı uzun şutta kaleci Mehmet topu kontrol etti.



83. dakikada Saadane'nin vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Petrucci kaleye göndermek istedi. Defanstan dönen topu tekrar Saadane tamamlayarak ağlarla buluşturdu. 3-1



89. dakikada İsmael ile ceza sahası içerisinde paslaşan Petrucci ağlarla buluşturdu.



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Kutluhan Bilgiç xxx, Cevdet Kömürcüoğlu xxx, İbrahim Bozbey xxx



Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Furkan xx (Fink dk. 46 xx), Ümit xx, Atiyan xx, Ahmet xx (Oğuzhan dk. 83 ?), İsmael xx, Recep xxx, Saadane xxx, Petrucci xxx, Oğuz xx, Atiemwen xx (Muhammet Emin Balcılar dk. 71 xx)



Yedekler: Muhammed Alperen Uysal, Mert, Yakoubi, Oğulcan



Teknik Direktör: Hikmet Karaman



Sancaktepe Belediye Spor: Mehmet xx, Süleyman xx, İlker xx, Selim xx, Gökhan xx, Umut Koçin xx (Nuri dk. 78 xx), İrfan xx (Serkan dk. 61 xx), Caner xx, Anıl xx (Umut Kral dk. 84 ?), Bahadır xx, Samet xx



Yedekler: Fırat, Erdinç, Taha, Abdulsamet



Teknik Direktör: Hikmet Sevim



Goller: Samet (dk. 8), Ümit (dk. 53), Saadane (dk. 83), Petrucci (dk. 89) (Çaykur Rizespor), Selim (dk. 34) (Sancaktepe Belediye Spor)



Sarı Kart: Gökhan (Sancaktepe Belediye Spor)

