Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçlarının programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçlarının programı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçlarının programı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 32 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele edeceği 5. Tur, 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların programı şöyle:
28 Kasım Salı
13.00 Kars 36 - Gençlerbirliği
14.30 Beşiktaş - Grandmedical Manisaspor
14.45 Ankara Demirspor - Akhisar Belediye
18.00 Osmanlıspor- Evkur Yeni Malatyaspor
20.30 Galatasaray- Sivas Belediyespor
29 Kasım Çarşamba
13.00 Batman Petrolspor - Atiker Konyaspor
14.30 Kasımpaşa - Boluspor
16.00 Demir Grup Sivasspor - Bucaspor
16.30 Kardemir Karabük- İstanbulspor
18.45 Adanaspor - Bursaspor
20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor
30 Kasım Perşembe
13.30 Orhangazi Bld. - Antalyaspor
15.30 Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor
16.30 Kayserispor - Eyüpspor
19.30 BŞ. Bld. Erzurumspor - Trabzonspor
20.30 Kahramanmaraş - Medipol Başakşehir