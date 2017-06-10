Zindan Kapı gün yüzüne çıkıyor

Bursa surlarının en önemli kapılarından olan Zindan Kapı'nın restorasyonu devam ediyor.

Bursa surlarının en önemli kapılarından olan Zindan Kapı'nın restorasyonu devam ediyor.

Bursa'nın tarihi değerine değer katan ve köklü kültürel mirasını geleceğe taşıyan çalışmalara imzasını atan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa surlarının en önemli kapılarından olan Zindan Kapı'nın restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Restorasyonunun ardından Zindan Kapı'nın orijinal haline kavuşacağını belirten Başkan Altepe, Bursa'da tüm tarihi dönemlerin izlerinin ortaya çıkarıldığını anlatarak, "Bursa'da yapılan çalışmalarla sadece Cumhuriyet'in ilk dönemi ve Osmanlı dönemi değil, Bitinya döneminin surları ve diğer eserler de birer birer ayağa kalkıyor. Arkeolojik döneme kadar tüm medeniyetlerin izleri ortaya çıkarılmış oluyor" dedi.

Başkan Altepe, yaklaşık 2500 yıla dayanan tarihiyle Bitinya dönemi surlarının bulunduğu bölgede yapılan çalışmaları anlatarak, "Bu bölge Bursa'nın da ilk yerleşim bölgesi Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethettiği Sur İçi bölgesindeki surların yeni baştan yapılması ve tarihi izlerin oluşturulması konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Yaklaşık 4 bin metreyi bulan, şehri çevreleyen surlar ve kapılarımız burada. İlk olarak Saltanat kapıdan ana hisar kapımızdan çalışmalarımızı başlatmıştık. Sonra Fetih Kapı, Yerkapı, ardından Tahtakale Yokuş Cadde Kapısı ve Kaplıca Kapı ile birlikte şimdi de Zindan Kapı'da çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.



HARABEDEN ÇIKAN TARİH

Zindan Kapı'nın kalenin en önemli bölgelerinden olduğunu ifade eden Başkan Altepe, "Zindanların da olduğu bu alan, surlarımızın güneybatısı ve Uludağ Yolu'na da bakan bu köşe harabe halindeydi. İçinde apartmana benzeyen binalar vardı. Bu binalar kamulaştırılıp yıkıldı ve sur önünü kaplayan binalar da kamulaştırıldı. Cilimboz boyu, Kaplıca Kapı'ya kadar tümüyle temizlendi" dedi.

Başkan Altepe, Zindan Kapı surlarında rekonstrüksiyonun başladığını hatırlatarak, "Temizlenen alanlarla Zindan Kapı'nın hem güneye hem de batıya bakan sur duvarları, kuleleri, burçları ve zindanları ortaya çıkarıldı. Şehir için özellikli bir köşe Yaklaşık 3 metreye yakın çaplarda tünel ve özel kapıların bulunduğu, giriş çıkışların olduğu bölge kazılarla ortaya çıkarıldı. Yapılan bu restorasyonla tarihin izleri en güzel şekilde yaşatılmış olacak. Zindan Kapı'da artık kaplama çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar harabe ve binaların arasında kaybolmuş gibi gözüken bu surlar, kısa zaman sonra pırıl pırıl parlayacak ve yaklaşık 2500 yıl önceki orijinalliğine, güzelliğine kavuşmuş olacak" şeklinde konuştu.

Başkan Altepe, Zindan Kapı'da yapılan ve artık son aşamaya gelen çalışmaların Alacahırka ve çevre mahalleler başta olmak üzere Bursa'ya değer katacağını sözlerine ekledi.

