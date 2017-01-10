10.01.2017 22:18 Zincirsiz tanker trafiği kilitledi

Burdur'da zincirsiz olan ve buzlanma sonucu kayan tanker, Burdur-Antalya karayolu Tekke Rampası'nı ulaşıma kapattı. Burdur'da zincirsiz olan ve buzlanma sonucu kayan tanker, Burdur-Antalya karayolu Tekke Rampası'nı ulaşıma kapattı.



Burdur-Antalya karayolunda ilerleyen 41 FS 110 plakalı tanker, buzlanma sonucu kayarak Tekke Rampası'nı ulaşıma kapattı. Yolu çapraz şekilde kayarak kapatan tankerin arkasında uzun bir araç kuyruğu oluştu. Burdur-Antalya karayolunda nöbet tutan AFAD ekipleri, tanker sürücüsünün yardımına koştu. AFAD ekipleri, tankerin tekerlerine zincir takarak yolun ulaşıma açılmasını sağladı. Kısmi kapanan yol, tankerin zincirli olarak ilerlemesi ile yeniden trafiğe açıldı.

