'Zincirleme skandal! Doping' haberine yalanlama

Türkiye Boks Federasyonu, bir gazetede yayınlanan 'Zincirleme skandal! Doping' başlıklı habere ilişkin basın açıklaması yaptı.

Türkiye Boks Federasyonu, bir gazetede yayınlanan 'Zincirleme skandal! Doping' başlıklı habere ilişkin basın açıklaması yaptı.

Türkiye Boks Federasyonundan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Habertürk Gazetesi tarafından 10 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan 'Zincirleme skandal! Doping...' başlıklı habere ilişkin tarafımızca açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bahsi geçen haberde yer alan iddialara ilişkin süreç Federasyonumuz tarafından titizlikle takip edilmiştir. Milli sporcumuz İbrahim Demirezen, içerisinde yasaklı madde olduğunu bilmediği ilacı doktor raporuyla alıp kullanmıştır. Ardından verdiği numunede dopinge rastlanmış ve Dünya Boks Birliği (AIBA), Federasyonumuza bu konuda bilgilendirme yapmıştır. Bu noktada Boks Federasyonu Dış İlişkiler Birimi ilgili yazıyı federasyon yönetimine ve sporcuya bildirmemiş, bu nedenle başvuru tarihi geçmiştir. Süreç sonunda AIBA Başkanı bilgilendirilmiştir. Devam eden süreci durduran AIBA, yeniden tüm başvurularını yapma hakkı vererek süreci baştan başlatmıştır.



İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ CEZA YOK

İddia edildiği gibi sporcuya verilen kesin bir ceza olmamakla birlikte, başvuruların ardından AIBA süreci devam etmektedir. Bu zaman diliminde sporcumuz doktor raporları, reçeteler ve savunması gibi belge ve bilgileri Türkiye Dopingle Mücadele Kurumu'na vermiştir. Dopingle Mücadele Kurumu daha sonra tarafımıza sürecin tamamen kendileri tarafından yürütüleceğini, bu andan itibaren federasyonun herhangi bir sorumluluğu olmadığını, gereği halinde bilgileri federasyonumuzdan talep edeceğini ve tüm süreci federasyonumuza bildireceğini ifade etmiştir. Bu süreçte sporcumuz kullandığı ilaçları reddetmemiş, bu nedenle de B numunesinin açılmasını talep etmemiştir. Boks Federasyonu olarak AIBA ve Türkiye Dopingle Mücadele Kurumu'nun konuya ilişkin attıkları tüm adımları takip ediyor, nihai cevaplarını bekliyoruz.



SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ

Bu olayda ihmali bulunan Dış İlişkiler Birimimizin tüm çalışanlarının sözleşmelerini feshedilerek tarafımızla ilişikleri kesilmiştir.

Süreç oldukça şeffaf ilerlerken böylesine bir haber ile olmayan olayları olmuş, alınmayan cezaları kesinmiş gibi okuyucuya aktarmanın gazetecilik etiğine sığıp sığmadığı kamuoyunun takdiridir. Haberciliğin en temel kurallarından biri olan 'tüm tarafların görüşlerine başvurulması' ilkesi bahsi geçen haberde dikkate alınmamış, ne şahsıma ne federasyonumuza konuya ilişkin en ufak bir soru dahi sorulmamıştır. Türkiye Boks Federasyonu, dopingle mücadelesine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarıyla devam edecek, ülkemizin sporunun hak ettiği başarılara ulaşmasında var gücüyle çalışacaktır."



SPORCU İBRAHİM DEMİREZEN'İN AÇIKLAMASI

Milli sporcu İbrahim Demirezen ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, sürecin gazete haberinde yazıldığı gibi ilerlemediğini belirterek, bahsi geçen haberde yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. İbrahim Demirezen'in açıklaması şu şekilde:

"Şahsımla ilgili yapılan bu haberden kesinlikle herhangi bir bilgim yoktur. Ben, konuya ilişki olarak hiçbir gazeteye ya da gazeteciye demeç vermedim. Çin'de yapılan turnuvada tarafımdan alınan doping numunesinde yasaklı maddeye rastlanmıştır. Konuyla ilgili federasyonumuzla devamlı işbirliği içerisinde olduk. Belki bu konuda bir hata yapılmış olabilir ancak şunun net bir şekilde bilinmesini isterim ki hem Federasyon Başkanımız hem de federasyonumuz süreç içerisinde haklarımın kaybolmaması için her türlü desteği tarafıma sağlamış ve süreci baştan başlatmış, sürecin gecikmesine ilişkin sorumluları da cezalandırmıştır.

Federasyonumuzun AIBA ile yaptığı görüşmeler sonucunda sürecin tekrar başlaması nedeniyle Türkiye Dopingle Mücadele Kurumu'na gerekli başvurularımı yaptım. Ancak söz konusu ilaçları sağlık sorunlarım nedeniyle doktor raporu ve reçetesi doğrultusunda kullandığımdan B numunesinin açılmasını talep etmedim. Gazete haberinde iddia edildiği gibi bugün itibariyle 4 yıllık kesinleşen bir cezam yok. Tüm bu süreci Federasyon Başkanımız, federasyon yetkililerimiz ve doping kurulu görevlileriyle beraber takip ediyoruz. Yaşanan gelişmelerin sonuçlarını hem federasyonumuz hem de şahsım en hızlı ve doğru şekilde kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir."

