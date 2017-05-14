Zincirleme kazada çocuklar yaralandı, anneler ağladı

Adana'da 3 otomobilin birbirine çarpması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralanırken, olay yerine gelen çocukların anneleri ise gözyaşlarına boğuldu.

Adana'da 3 otomobilin birbirine çarpması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralanırken, olay yerine gelen çocukların anneleri ise gözyaşlarına boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi, Huzurevleri Mahallesi, Mavi Bulvar'da meydana gelen kazada, Mustafa Mercan yönetimindeki 01 ZZ 338 plakalı otomobil, yolda duran Savaş Kayabaş'ın kullandığı 34 NE 0149 plakalı otomobile çarptı. Zikret Köseoğlu idaresindeki 01 ENE 33 plakalı otomobilin de Mercan'ın kullandığı araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, Merve Köseoğlu, Hidayet Serbest, Mehmet Serbest, Emine Serbest ve ismi öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis ve ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ambulanslar önce ağır yaralıları alıp hastanelere götürdü. Bu arada, kazayı duyup olay yerine gelen yaralı çocukların anneleri de gözyaşlarına boğuldu. Hafif yaralı çocuklar da ambulans beklerken gözyaşlarını tutamadı.

Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bu arada, itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek gaz sızıntısı olan otomobile müdahale etti.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya / İHA)