08.09.2017 23:56 Zincirleme kazada 4 yaralı

Bolu'da 2 kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Bolu'da 2 kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Yıldız idaresindeki 41 KH 250 plakalı otomobil İstanbul istikamette seyir halindeyken, kavşaktan yola kontrolsüz çıkan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 DC 215 plakalı kamyonete çarparak takla attı.

Karşı şeride geçen otomobil Ankara istikametine gitmekte olan Abdurrahman Çınar'ın kullandığı 14 DM 496 plakalı kamyonete çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Yıldız ile birlikte araçta bulunan Fatih Yıldız, Ahmet Yıldız ve Fadime Yıldız yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



SÜRÜCÜ KENDİSİ TESLİM OLDU

Kavşağa kontrolsüz çıkarak kazaya neden olduğu iddia edilen kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı. İsmi öğrenilemeyen sürücünün 1 saat sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Faruk Çidem / İHA)

