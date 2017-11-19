Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Zimbabve'de kriz devam ediyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Zimbabve'de kriz devam ediyor

Zimbabve Savaş Gazileri Birliği Başkanı Chris Mutsvangwa, Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin görevi bırakması gerektiğini ifade ederek, 'Kalabalığı sokağa salarız' dedi.

Zimbabve Savaş Gazileri Birliği Başkanı Chris Mutsvangwa, Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin görevi bırakması gerektiğini ifade ederek, "Kalabalığı sokağa salarız" dedi.
Zimbabve, hafta içinde yaşanan gelişmelerin ardından gündemde kalmaya devam ediyor. Zimbabve Savaş Gazileri Birliği Başkanı Chris Mutsvangwa, ordunun yönetimi ele geçirmesinin ardından büyük oranda ev hapsine alınan ve istifaya zorlanan Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin istifa etmemesi halinde kalabalıkları sokağa bırakacaklarını ifade etti. Mugabe'nin görevi bırakmasının şart olduğunu söyleyen Mutsvangwa, sokağa bırakacakları kalabalığın kendi işlerini göreceğini belirtti.
Öte yandan, Muhabe'nin komutanlarla bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmenin Mugabe'nin evinde gerçekleşeceği ve bir Katolik papazın da arabuluculuk yapacağı kaydedildi. İktidarda bulunan Zanu-PF Partisi kurucuları ve liderleri de Mugabe'nin görevden alınıp alınmamasına karar vermek amacıyla bugün toplanacak. Zanu-PF'nin 10 yerel komitesinden 9'u ve parti içinde etkili "Genç Ligi", Mugabe'nin görevi bırakması gerektiğini savunuyor. Kararın bugünkü toplantıda merkez komiteye bildirilmesi bekleniyor.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden şahıs tutuklandı
24 ülkenin büyükelçisi Rumkale'de
Yusuf Güney'den hayranlı selfie
Erdoğan'dan NATO'ya bir tepki daha! Hedef...
Es Es deplasmanda kazandı
Bartholomeos'dan Erdoğan'a 'Aya Yorgi' teşekkürü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yeğenine tecavüz eden imam tutuklandı! Savunması daha iğrenç
Yeğenine tecavüz eden imam tutuklandı! Savunması daha iğrenç
Başakşehir Galatasaray'ı dağıttı! 5-1
Başakşehir Galatasaray'ı dağıttı! 5-1
Cumhurbaşkanı Erdoğan Menbiç ve Afrin'i işaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Menbiç ve Afrin'i işaret etti
'Hak edilmiş bir galibiyet oldu'
'Hak edilmiş bir galibiyet oldu'
Flaş sözler! O kadar öğretmene iş bulmamız mümkün değil!
Flaş sözler! O kadar öğretmene iş bulmamız mümkün değil!
Erdoğan müjdeyi vermek istiyorum deyip açıkladı!
Erdoğan müjdeyi vermek istiyorum deyip açıkladı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden şahıs tutuklandı
Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden şahıs tutuklandı
24 ülkenin büyükelçisi Rumkale'de
24 ülkenin büyükelçisi Rumkale'de
Yusuf Güney'den hayranlı selfie
Yusuf Güney'den hayranlı selfie
Erdoğan'dan NATO'ya bir tepki daha! Hedef...
Erdoğan'dan NATO'ya bir tepki daha! Hedef...
Es Es deplasmanda kazandı
Es Es deplasmanda kazandı
Bartholomeos'dan Erdoğan'a 'Aya Yorgi' teşekkürü
Bartholomeos'dan Erdoğan'a 'Aya Yorgi' teşekkürü
Uyardı: Türkiye'ye çelme takmak isteyenlerin...
Uyardı: Türkiye'ye çelme takmak isteyenlerin...
Samsun'dan gol sesi çıkmadı
Samsun'dan gol sesi çıkmadı
Zimbabve'de kriz devam ediyor
Zimbabve'de kriz devam ediyor
'Hedef Türkiye'dir, Türk milletidir'
'Hedef Türkiye'dir, Türk milletidir'
İşçilerle müteahhit arasında silahlı kavga: 9 yaralı
İşçilerle müteahhit arasında silahlı kavga: 9 yaralı
İstanbul'da üç meydanın adı değişti
İstanbul'da üç meydanın adı değişti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English