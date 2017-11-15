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Zimbabve'de darbe oldu! Ordu yönetime el koydu
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Zimbabve'de darbe oldu! Ordu yönetime el koydu

Zimbabve'de dünkü askeri müdahalenin ardından ordu yetkilileri, Devlet Başkanı Robert Mugabe ve eşinin gözaltında olduğunu duyurdu.

Zimbabve ordusu yetkilileri devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, 93 yaşındaki Mugabe ile eşinin gözaltında olduğunu belirterek, Mugabe'nin çevresindeki "suçluların" da yakalanması için harekete geçildiğini bildirdi.

GENERALDEN İLGİNÇ AÇIKLAMA

Devlet televizyonunu ele geçirerek bir açıklama yapan Zimbabve ordusu, "askeri darbe yapılmadığını" savundu ve "Amacımız, Cumhurbaşkanı Robert Mugabe'yi iktidardan indirmek değil, çevresindeki suç şebekesini çökertmek" açıklaması yaptı.

Yerel medyada yer alan haberlerde Yüksek Öğrenim Bakanı Jonathan Moyo‚ Yerel Yönetim Bakanı Saviour Kasukuwere ve Maliye Bakanı Ignatius Chombo'nun gözaltına alındığı belirtildi.

"KANSIZ BİR CEZALANDIRMA"

Öte yandan görevden alınan eski Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkeye geri döndüğünü ve gelecek günlerde yoğun bir şekilde çalışacağını ifade etti.Zimbabve Gaziler Birliği Başkanı Chris Mutsvangwa, askeri müdahaleyi "kansız bir cezalandırma" olarak değerlendirdi.

Görevden alınan eski Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'nın destekçileri arasında bulunan Mutsvangwa, yaptığı açıklamada, ordunun Zimbabve'yi hakiki bir demokrasiye döndüreceğini ve ülkeyi modern ve örnek bir ulus haline getireceğini söyledi.
Mutsvangwa, Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga'nın, "iktidarın çirkin şekilde suistimal edilmesini kansız bir şekilde cezalandırdığını" belirtti.

TELEVİZYONDA OKUNAN BİLDİRİDE DARBE OLMADIĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Zimbabve ordusu dün gece başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmişti. Sabaha karşı devlet televizyonu ZBC'de okunan bildiride askeri müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürülmüştü.

Ülkede, geçen hafta, Mnangagwa'nın görevden alınması sonrası ordu ve hükümet arasında gerilim artmış, Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga, Mnangagwa'nın destekçilerine yapılan tasfiyeye son vermek için "adım atmaya" hazır olduğunu söylemişti.
Genelkurmay Başkanı'nın açıklaması sonrası iktidar partisi Zanu-PF yetkilileri, Chiwenga'yı "vatana ihanetle" suçlayarak, askeri baskıya boyun eğmeyeceklerini belirtmişti.

ZIRHLI ARAÇLAR STRATEJİK NOKTALARDA

Ülke genelinde askeri hareketlilik artarken, Zimbabve'nin başkenti Harare sokaklarında giderek artan sayıda zırhlı araç görüldüğü ve askerlerin stratejik noktalara yerleştirildi.
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