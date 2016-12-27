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Zile'de 'Mekke'nin, Gönüllerin Fethi ve Şehitlerimiz' konferansı
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Zile'de 'Mekke'nin, Gönüllerin Fethi ve Şehitlerimiz' konferansı

Tokat'ın Zile ilçesinde İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tokat'ın Zile ilçesinde İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Saray Sineması salonunda Zile Belediyesi tarafından düzenlenen programda İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu konferans verdi. Zilelilerin yoğun ilgi gösterdiği "Mekke'nin, Gönüllerinin Fethi ve Şehitlerimiz" konulu program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, sahneye çıkan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu Zilelilerin alkışları ile karşılandı. Döngeloğlu, Mekke'nin fethi gerçek anlamda inananlar için çok iyi bir ders niteliğinde olduğunu ifade ederek, "Yıllar yılı Müslümanlara, yüreklerinde yaşattıkları inançları doğrultusunda insanlık dışı işkenceler yapan, kız çocuklarını topraklara gömerek ölümlerine neden olan zulme son veriştir. İnsanların yüce Peygamberimiz tarafından affedilmesidir. Mekke'de zulümleri ile ün salan müşrikler, Peygamberimizin affına kavuşarak onun elinden tutabilmişlerdir" dedi.

Döngeloğlu, yaşanan olaylara değinerek, "Sahip olduğumuz vatan toprağını Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda günümüzde 15 Temmuz'da, El Bab'da daha dün İstanbul ve Kayseri'de vermiş olduğumuz şehitlere borçluyuz. Yüreğimize ateşler koyan bombalı saldırıyla Beşiktaş'taki o hain terör saldırısı ile yüreğimizi yakan acıyı birlikte yaşadığımız ve şu günlerde de bilhassa Halep'te artık insanların başını kaldıracak yüzünün kalmadığı, alçaklığın ahlaksızlığın cinnet ve cinayetlerin içimizin adeta bir ateş lavına dönüştüğü böyle acı günler yaşadığımız şu günlerde tüm şehitlerimize gani gani rahmet diliyorum" diye konuştu.

Program sonunda Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, Ömer Döngeloğlu'na günün anlam ve önemi belirten bir plaket takdim etti.
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