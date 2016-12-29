29.12.2016 16:13 Zihinsel engelli vatandaş donmak üzereyken bulundu

Kilis'te jandarma ekipleri tarafından kayıp olarak aranan zihinsel engelli bir kişi, donmak üzereyken bulundu. Kilis'te jandarma ekipleri tarafından kayıp olarak aranan zihinsel engelli bir kişi, donmak üzereyken bulundu.



Kilis merkeze ilçeye bağlı Bulamaçlı köyünde, 69 yaşındaki zihinsel engelli Ş.K'nın evden ayrıldığını fark eden yakınları durumu jandarmaya bildirdi.



Valiliğin talimatları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Hatay İl Jandarma Komutanlığı iz takip arama köpek timi, AFAD ve Kilis Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından ortaklaşa yapılan 32 saatlik aramanın ardından Ş.K, Gülbaba köyü Sapkanlı mezrası dere yatağında donmak üzereyken bulundu. Güvenlik güçleri tarafından ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.K, tedavisinin ardından evine götürülüp ailesine teslim edildi.

