Zihinsel engelli çocuklara 'atlı terapi'

Giresun'da açılan at çiftliğine gelen zihinsel engelli, bedensel engelli ve otizmli çocuklar, burada uzman eğiticiler ve öğretmenler eşliğinde atlara binerek rehabilite ediliyor.

Alanında 'Hipoterapi' olarak bilinen at terapisi için Giresun'da bulunan Özel Eğitim Merkezlerindeki öğrenciler çiftliğe getirilerek burada atlara bindiriliyor. Hipoterapi'nin çocuklar üzerinde zihinsel ve bedensel destek sağladığını belirten Şehit İsmail Bay Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi Özel Eğitim Öğretmeni Hasan Hüseyin Akdeniz, "Hipoterapi at işliğinde terapi programı. Hipoterapi'de çok yönlü ve ritmik hareketliliğini kullanıyoruz. Bu çok yönlü ve ritmik hareketler de bedensel engellilerde, duygusal engellilerde ve zihinsel engellilerde kullanıyoruz. Terapide çocuklarımız denge kontrolünü sağlıyor zihin engelli olarak tam çalışmasını ve zihin bozukluklarındaki dikkat artışı sağlıyor. Ekstra olarak kas gelişimini de sağlıyor otizm tanısı olan çocuklar. 2008 yılında yapılan bir araştırmada Hipoterapi'nin çocuklara iyi geldiği, çocukların bilgi ve becerilerine daha iyi yöne doğru ilerlettiği tespit edilmiş. Hipoterapi kısacası çocuklarımıza zihinsel ve bedensel destek sağlayan uygulamalardan bir tanesi" dedi.



"HİPOTERAPİ UZUN DÖNEMLERE YAYILMASI GEREKİYOR"

Hipoterapi'nin uzun dönemlere yayılması gerektiğini Kaydedeni Akdeniz, "Bizim kendi eğitimlerimizde bile belli bir sürede, belli bir ders sonunda bunların yararını görüyoruz. Hipoterapi'de ise çocukların tamamen gelişimsel düzeyine göre fayda sağlıyor. Bazı çocuklar getirdiğimiz andan itibaren sosyal davranışlar ilerlemesi, problemli davranışların azaldığını gözlemliyoruz, fakat bazı çocuklarla da ise süreklilik arz ediyor yani nasıl eğitim dönemlere yayıldıysa Hipoterapi'nin de dönemlere yayılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kulübün kuruluşunun ana hedefinin Karadeniz'de biniciliği geliştirmek olduğunu ifade eden Kulüp Başkanı Özdemir Bozatlıoğlu, "Hedefimizin dışında ihtiyaca binaen özürlü ve diğer çocukların ihtiyacını görmeye başladık. Sayın Valimiz başta olmak üzere okul müdürleri bu konuda hassasiyet ve duyarlılık göstermekte. Kulübümüz sportif olarak yaklaşık 1.5 yıl oldu. Profesyonel bir hocamız, seyis ve jokeyimiz var. Profesyonel olarak eğitimi de aynı şekilde ana hedefimiz. Karadeniz bölgesinde atçılığın ve biniciliğin gelişmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstermekteyiz. Şu anda 40'a yakın sporcu öğrencimiz var birçoğu profesyonel sporcu olma yolunda bir sonraki hedefimiz ise öğrencilerimize lisans çıkarmak" şeklinde konuştu.

(Resul Yanbul/ İHA)