25.12.2016 21:00 Zigana dağının çehresi değişecek

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, beraberinde Milletvekili Cihan Pektaş'la birlikte Zigana dağında yapılacak olan bina düzenleme çalışması kapsamında zirvedeki tüm esnafı ziyaret etti. Gümüşhane Valisi Okay Memiş, beraberinde Milletvekili Cihan Pektaş'la birlikte Zigana dağında yapılacak olan bina düzenleme çalışması kapsamında zirvedeki tüm esnafı ziyaret etti.



Milletvekili Pektaş ve kurum müdürleriyle Zigana Dağı'nın tarihi İpek Yolu üzerinde ki 2 bin 50 metre rakımda bulunan ve yılın 12 ayı hizmet veren işletmecileri ziyaret eden Vali Memiş, kamuoyuna açıkladığı projeyi paydaşları olan esnaflarla görüştü.



Projeyi bizzat yerinde görmek için Milletvekili Pektaş'la bölgeye geldiklerini belirten Vali Memiş, turizm bölgesi içerisindeki 9-10 işletmecinin yıllardır bu dağlara sahip çıktığını, kendilerinin de onlara sahip çıkacaklarını ve bu işletmelerini ya yeniden yapılacağını yada mevcut binalarını doğaya uygun bir hale getireceklerini söyledi.



Bu işin kararını verdiklerini ve kısa sürede uygulayacaklarını ifade eden Vali Memiş, "Buna kararı verdik. Burayı çok önemli bir turizm merkezi haline getireceğiz. Ayder gibi Uzungöl gibi merkez yapacağız. Oralara göre Zigana'nın en büyük avantajı ulaşım. Buraya yarım saatte ulaşılabiliyor. Onun için biz bütün katılımcılarla böyle bir çalışma yaptık. Burada Ayder gibi Uzungöl gibi çok fazla yapılaşma yok. Bu bizim için avantaj. Mevcut binaların standartlarını iyileştireceğiz. Önce oradan başlayacağız. Birkaç ay sonra standartları çok daha yükselmiş bir Ziganayla bütün vatandaşlarımızı ağırlayacağız" dedi.



TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş ise Zigana'da büyük bir potansiyel olduğunu, kendilerinin de bu potansiyeli genişleterek Türkiye'nin her tarafına yaymak, yabancı turistleri buraya getirmek istediklerini söyledi.



Zigana'nın zaten ismiyle müsemma, Türkiye'nin doğa harikası yerlerinden birisi olduğunu vurgulayan Pektaş, "Biz sadece kayak merkezini değil civardaki Limni Gölü ve diğer turizm merkezlerimizi de bir destinasyon şeklinde bütünleştirmek istiyoruz. Burada turizmi 12 aya çıkarmak istiyoruz. Burada hem yayla turizmi var, eko turizm var, kayak turizmi var, tabiat turizmi ve kültürel turizm bölgelerimiz var. Bunu 12 aya çıkarabilecek kapasitemiz var. Hızlı bir şekilde altyapıları hazırlıyoruz. Özellikle konaklama tesisleri, ulaşım yolları, sosyal donatılar ve diğer altyapı tesislerini biran önce bitirip hızlı bir şekilde turistleri memleketimizde ağırlamak istiyoruz. Gümüşhane'nin geleceği turizm yönünden parlak" ifadelerini kullandı.



Zigana dağında onlarca yıldır işletmecilik yapan tesis sahipleri ise yapılacak çalışmaya kendilerinin de katkı sağlayarak biran önce yapılmasını istediklerini söyledi.