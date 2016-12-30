30.12.2016 20:19 Zigana dağında tarihi toplantı

Doğu Anadolu'yu kadimden beri Doğu Karadeniz'e bağlayan en önemli geçitlerinden birisi olan, tarihi İpek Yolu üzerindeki 2 bin 50 metre rakımlı Zigana Dağı geçidinde tüm kesimlerin katılımıyla toplantı düzenlendi. Doğu Anadolu'yu kadimden beri Doğu Karadeniz'e bağlayan en önemli geçitlerinden birisi olan, tarihi İpek Yolu üzerindeki 2 bin 50 metre rakımlı Zigana Dağı geçidinde tüm kesimlerin katılımıyla toplantı düzenlendi.



Bölgedeki tesislerin dış cephelerinin iyileştirilmesi, sorunların giderilmesi, çeşitli sosyal donatılar eklenmesi ve hizmet standartlarının yükseltilmesiyle ilgili gerçekleştirilen toplantı Vali Okay Memiş başkanlığında zirvede bulunan Osman Hoca tesislerinde düzenlendi.



Toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cemil Bayram, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, kurumların teknik personeli ve zirvedeki tesis işletmecileri katıldı.



"Sizler bu dağa sahip çıkıyorsunuz, devlet olarak bizde size sahip çıkacağız"



Toplantının başlangıcında yaptığı konuşmada bölgede neler yapılabileceğini masaya yatırmak için bir araya geldiklerini kaydeden Vali Memiş, "Buradaki tesisler yıllardır hizmet veriyor. Kadimden beri bu dağın çilesini de çeken buradaki işletme sahipleri. Bu işler öyle kolay değil. Buralarda rakım 2 bin 50 olan yerlerde bu işletmeleri devem ettirmek kolay değil. Ben Vali olarak tüm işletme sahiplerine şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu dağa sahip çıkıyorsunuz, devlet olarak bizde size sahip çıkacağız" dedi.



"Bu bölgeye hep birlikte sahip çıkacağız"



Buradaki standartları hep birlikte yükselteceklerini dile getiren Vali Memiş, "Buradaki işletmeleri Türkiye'deki diğer tesislere öykünmeden neler yapabileceğimizi konuşacağız. Zigana bizim için çok önemli bir değer. Ayder ve Uzungöl'e giderken Zigana'yı teğet geçiyoruz. Ey kamu görevlileri, Gümüşhaneli yöneticiler: Öyle düşük profille olaylara yaklaşmayacağız. Daha geniş perspektiften, daha duyarlı bir yaklaşımla bu bölgeye hep birlikte sahip çıkacağız. Standartları yükseltmek bizim elimizde. Çok ufak dokunuşlarla yapacağız. Bunu başardığımızı da göreceksiniz" diye konuştu.



Eğer idari ve imar yönünden bir sorun olmazsa, işletmecilerde uygun görürse mevcut halinin standartlarının yükseltmek adına içerde yapılan ufak dokunuşları dışarıya da yapmak istediklerini, işletme sahiplerine yük olmadan, onların da katkılarıyla projelendirilmesini isteyen Vali Memiş, kendisinin toplantıda bulunmasındaki amacın buradaki işletmelere minnettarlık göstermek olduğunu söyledi.



"Marka olan Zigana'yı ufak dokunuşlarla Türkiye'nin çok önemli bir turizm merkezi haline getireceğiz"



Yapılacak çalışmaları hem Turizm bakanlığından ve hem de kaynaklarla destekleyebileceklerini ifade eden Vali Memiş, zaten bir marka olan Zigana'yı ufak dokunuşlarla Türkiye'nin çok önemli bir turizm merkezi haline getireceklerini kaydetti.



Tesislerin yapısının statik olarak inceleneceğini ve ona göre projelendirileceğini ifade eden Vali Memiş, yapılacak işin uzun yıllar kalıcı olması için tüm detaylarının planlanmasını ve hesaplamalarının ona göre yapılmasını istedi.



"Buranın standartlarını yükselteceğiz"



Zigana dağındaki tesislerin standartlarının yükseltileceğini ifade eden Vali Memiş, konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Burası dünya ölçeğinde bir yer. Burada efsane olmuş isimler var. Yıllarca karayolunun geçtiği dönemde burada 112 hizmeti, güvenlik hizmeti, tamircilik, hayati tehlike yaşayan insanlara hizmet etmiş insanlar var. Bu bölgedeki insanlara önce saygı duyacağız. Öyle olmazsa yardımcı olamazsınız. Tarihi bilmezseniz bir işe yaramaz. Biz burada sadece 3-5 esnafımıza değil, kentimize değer katmak için varız."



Toplantıda daha sonra işletme sahipleri sırasıyla söz alarak sorunlarını dile getirdi. İşletmeciler daha çok otopark sorunu, yoldaki rampa sorunu, içme suyu ve kanalizasyon şebekesi sorunu, çöp sorunu ve elektrik ve telefon direklerinin meydana getirdiği görüntü kirliliği sorunlarını dillendirdi.



İşletmecilerin talepleri doğrultusunda elektrik ve telefon hatlarının yer altına alınması konusu ve Zigana tüneli çıkışından zirveye kadar olan kısımda çalışma yapması için Karayolları yetkililerini toplantı sırasında telefonla arayarak talimat veren Vali Memiş, idarecilerden 2017 yılının ilk işlerinden birisinin buralarda yapılacak olan çalışmalar olmasını istedi.



Toplantıya katılan tüm kurum müdürleri ve teknik personeller de yapılacak çalışmalara altyapı oluşturacak görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Toplantı sonunda Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri tarafından bölgedeki tesislerin yöresel mimariye uygun olarak giydirilmesi için biran önce projelendirilmesi, İl Özel İdaresi ekiplerinin de içme suyu, kanalizasyon ve çöp sorununu çözmesi kararlaştırıldı.

