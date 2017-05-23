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Zift ve tozu sanata dönüştürdüyor
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Zift ve tozu sanata dönüştürdüyor

Bingöl'de bir öğretmen zift ve mermer tozuyla iki boyutlu eserler üreterek sanata dönüştürüyor.

Bingöl'de bir öğretmen zift ve mermer tozuyla iki boyutlu eserler üreterek sanata dönüştürüyor.
İMKB Bingöl Anadolu Lisesinde Görsel Sanatlar Öğretmeni Hakan Saçma (35), yol yapımında kullanılan zift, mermer tozu ve tutkal ile tuval üzerine hat sanatını icra ederek, tablolarını etkileyici hale getiriyor.
5 ayda 50'si ziftle olmak üzere 130 eser ürettiklerini belirten öğretmen Hakan Saçma, "Bu çalışmamız Bingöl'de ilk defa yapılıyor. Zift ve mermer tozu kullanarak hat sanatı icra ettik. 5 aylık süreçte 50'si zift, mermer tozu ve tutkalla yapılmak suretiyle toplamda 130 eser çalışması hazırladık. 50 çalışmamızda boya olarak zifti kullandık. Zift çalışmasını tuval üzerine rölyef mantığıyla yaptık ve hat sanatını farklı bir boyuta taşıdık. Bu çalışmamızın felsefesi de çirkin olan ziftle, güzel olan bir şeyi anlatmaktır" dedi.
Yapılan eserlerin geçtiğimiz günlerde sergilendiğini kaydeden Saçma, ilginin yoğun olduğu sergiyi 5 aylık süreçte öğrencileriyle birlikte hazırladığını kaydetti.
11. sınıf öğrencilerinden Sezer Yalçın ise, "9. Sınıftayken yağlı boya ile farklı çalışmalar yaptık. Bu sene Hakan hocamızın okulumuza atanmasıyla birlikte yeni çalışmalara başladık. Bu çalışmalar bizim açımızdan çok iyi oldu, sanata olan bakış acımız değişti. Böylesi çalışmalar yaptığımız için çok mutluyum. Çalışmalarımızda zift, mermer tuzu ve tutkal kullandık. Bu çalışmalarla güzel sanatlar öğrenmiş olduk" diye konuştu.
Öğrencilerden Özcan Taşer de, "Bu sene yeni atanan öğretmenimizle birlikte 5 ayda yaptığımız sanat eserlerini sergiledik. Bu çalışmalar aynı zamanda Bingöl'de ilk kez yapıldı. Çalışmalarımız zift, tutkal ve mermer tozundan yapıldı. Böylesi eserleri icra etme becerisini bizlere kazandıran hocamıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
(Yılmaz Atar / İHA)

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