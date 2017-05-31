Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Zeytinyağı fark ödemesi desteğinde son gün 2 Haziran
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Zeytinyağı fark ödemesi desteğinde son gün 2 Haziran

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zeytinyağı fark ödemesi desteği ile ilgili 30 Eylül 2016 tarihinde başlayan ve zeytin sıkma bedelinin faturası olan tasiriye faturalarının teslim süresinin 2 Haziran Cuma günü sona ereceğini bildirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zeytinyağı fark ödemesi desteği ile ilgili 30 Eylül 2016 tarihinde başlayan ve zeytin sıkma bedelinin faturası olan tasiriye faturalarının teslim süresinin 2 Haziran Cuma günü sona ereceğini bildirdi.
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zeytinyağı fark ödemesi desteğine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bayraktar, yaptığı açıklamada çiftçilerin belge teslimlerini 2 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerine yapmaları gerektiğini, aksi takdirde destekten faydalanamayacaklarını ifade etti. 2016 yılı tarımsal destekleri kapsamında verilecek olan zeytinyağı fark ödemesinin kilogram başına 80 kuruş olduğunu hatırlatan Bayraktar, şunları kaydetti:
"Destekten 2016 yılına ait çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) kayıtlarını yaptıranlar yararlanacak. 2016 yılında üretilerek satışı yapılan zeytinyağına tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre destekleme ödemesi yapılacak. Fark ödemesi desteği kapsamında zeytinyağında desteğe tabi ürün miktarının belirlenmesinde üretim alanına karşılık gelen üretim miktarı ve alım satım belgesi ile birlikte tasiriye faturası da dikkate alınarak değerlendiriliyor. Zeytinyağı için tasiriye faturalarının tarihi, il/ilçe tahkim komisyonları tarafından belirlenen zeytin sıkma başlangıç ve bitiş tarihleri arasında olması gerekiyor."

"TASİRİYE FATURASINDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI ZORUNLULUĞU BULUNUYOR"
Zeytin sıkma tesisinin aynı zamanda çiftçi olan gerçek veya tüzel kişiliğe ait ise tasiriye faturası düzenlenemeyeceğinden üretilen zeytinin maliyet bedeli ölçüsüne göre değerlendirilerek, tasiriye faturasında yer alması gereken bilgilerin doğrudan doğruya kanuni defterlere açıklama yapılmak suretiyle kayıt altına alınması zorunluluğu bulunduğunu belirten Bayraktar, "Bu kayıtlar, il/ilçe müdürlüğü tarafından kayıt fotokopileri üzerine 'aslı görülmüştür' ibaresi yazılarak onaylanması halinde tasiriye faturası yerine kabul ediliyor. Üreticiye ait zeytinyağı alım satım belgelerinin tarihi, üreticiye ait en erken tarihli tasiriye faturası ile aynı veya daha sonraki tarihli olabiliyor. Ancak en erken tarihli tasiriye faturasından önce olmaması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Sarılmak psikolojiye iyi geliyor
Enes Ünal'ın yeni adresi belli oldu
Türkiye'de 7 kişide görülen hastalığa yakalandı
Dev gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti
Kabil'de bombalı saldırı: 65 ölü
Ramazan'da böbrek sağlığına dikkat
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
İBB 'taksi' haberini yalanladı!
İBB 'taksi' haberini yalanladı!
Şehit eşi Kantarcı: FETÖ'cülere hiç bir şey olmaz!
Şehit eşi Kantarcı: FETÖ'cülere hiç bir şey olmaz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 2019 mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 2019 mesajı
Erdoğan'dan bütün dünyaya FETÖ resti
Erdoğan'dan bütün dünyaya FETÖ resti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Sarılmak psikolojiye iyi geliyor
Sarılmak psikolojiye iyi geliyor
Enes Ünal'ın yeni adresi belli oldu
Enes Ünal'ın yeni adresi belli oldu
Türkiye'de 7 kişide görülen hastalığa yakalandı
Türkiye'de 7 kişide görülen hastalığa yakalandı
Dev gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti
Dev gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti
Kabil'de bombalı saldırı: 65 ölü
Kabil'de bombalı saldırı: 65 ölü
Ramazan'da böbrek sağlığına dikkat
Ramazan'da böbrek sağlığına dikkat
Bakanlıktan 'Sigaranı Söndür Çiçeğini Al' kampanyası
Bakanlıktan 'Sigaranı Söndür Çiçeğini Al' kampanyası
Yörükler devecilik kültürünü yaşatıyor
Yörükler devecilik kültürünü yaşatıyor
Çocuğunu yol kenarına bırakıp kaçtı
Çocuğunu yol kenarına bırakıp kaçtı
Mayıs ayı Trabzonspor'a yaramadı
Mayıs ayı Trabzonspor'a yaramadı
Galatasaray Odeabank dibe vurdu
Galatasaray Odeabank dibe vurdu
Zeytinyağı fark ödemesi desteğinde son gün 2 Haziran
Zeytinyağı fark ödemesi desteğinde son gün 2 Haziran

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English