Zeytinyağı fark ödemesi desteğinde son gün 2 Haziran

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zeytinyağı fark ödemesi desteği ile ilgili 30 Eylül 2016 tarihinde başlayan ve zeytin sıkma bedelinin faturası olan tasiriye faturalarının teslim süresinin 2 Haziran Cuma günü sona ereceğini bildirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zeytinyağı fark ödemesi desteği ile ilgili 30 Eylül 2016 tarihinde başlayan ve zeytin sıkma bedelinin faturası olan tasiriye faturalarının teslim süresinin 2 Haziran Cuma günü sona ereceğini bildirdi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zeytinyağı fark ödemesi desteğine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bayraktar, yaptığı açıklamada çiftçilerin belge teslimlerini 2 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerine yapmaları gerektiğini, aksi takdirde destekten faydalanamayacaklarını ifade etti. 2016 yılı tarımsal destekleri kapsamında verilecek olan zeytinyağı fark ödemesinin kilogram başına 80 kuruş olduğunu hatırlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Destekten 2016 yılına ait çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) kayıtlarını yaptıranlar yararlanacak. 2016 yılında üretilerek satışı yapılan zeytinyağına tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre destekleme ödemesi yapılacak. Fark ödemesi desteği kapsamında zeytinyağında desteğe tabi ürün miktarının belirlenmesinde üretim alanına karşılık gelen üretim miktarı ve alım satım belgesi ile birlikte tasiriye faturası da dikkate alınarak değerlendiriliyor. Zeytinyağı için tasiriye faturalarının tarihi, il/ilçe tahkim komisyonları tarafından belirlenen zeytin sıkma başlangıç ve bitiş tarihleri arasında olması gerekiyor."



"TASİRİYE FATURASINDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI ZORUNLULUĞU BULUNUYOR"

Zeytin sıkma tesisinin aynı zamanda çiftçi olan gerçek veya tüzel kişiliğe ait ise tasiriye faturası düzenlenemeyeceğinden üretilen zeytinin maliyet bedeli ölçüsüne göre değerlendirilerek, tasiriye faturasında yer alması gereken bilgilerin doğrudan doğruya kanuni defterlere açıklama yapılmak suretiyle kayıt altına alınması zorunluluğu bulunduğunu belirten Bayraktar, "Bu kayıtlar, il/ilçe müdürlüğü tarafından kayıt fotokopileri üzerine 'aslı görülmüştür' ibaresi yazılarak onaylanması halinde tasiriye faturası yerine kabul ediliyor. Üreticiye ait zeytinyağı alım satım belgelerinin tarihi, üreticiye ait en erken tarihli tasiriye faturası ile aynı veya daha sonraki tarihli olabiliyor. Ancak en erken tarihli tasiriye faturasından önce olmaması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

