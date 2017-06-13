Üretim reform paketinde yer alan; Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'ndaki 'zeytinlik düzenlemesi' tasarıdan çıkarıldı.

Üretim reform paketinde yer alan; Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'ndaki "zeytinlik düzenlemesi" tasarıdan çıkarıldı.

