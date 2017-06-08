Zeytinlik düzenlemesi geri çekildi!

Son günlerde Türkiye'nin gündemini sıkça meşgul eden ve iktidar ile muhalefeti karşı karşıya getiren "zeytinlik düzenlemesi" hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

KOMİSYONA GERİ ÇEKİLDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: "Zeytinlik düzenlemesi komisyona geri çekilecek." sözleriyle yasanın TBMM Genel Kurulu'na gelmeden tekrar görüşüleceğini belirtti.

PARTİLER NEYİ SAVUNUYORLARDI

CHP ve MHP, zeytinliklerin maden alanlarına çevrilerek yok edileceğinden dolayı bu düzenlemeye karşı çıkmışlardı.

AK Parti de ise Başbakan Yıldırım geçtiğimiz gün grup toplantısında; "Zeytin alanı olarak bilinen yerlerde malesef geçmişte bir takım yanlış uygulamalarla sanayi tesisleri yapılmış. Zeytin alanları kullanılamaz hale gelmiş. Bununla ilgili düzenleme yapmak amaç. Sanayi bölgesinde zeytin alanları 3 kilometre yakınına kadar asla tesis yapılmayacak. Ancak 3 kilometreden daha fazla mesafede bu tesisler kurulabilecek. Bu nasıl yapılacak? 11 kişilik kurul var, kurula gelecek. Bu işin yapılmasında üstün kamu yararı varsa bu gerçekleşecek. Zeytin mi daha önemli, tesis mi daha önemli? Bizim derdimiz ülkenin sorunlarına çözüm üretmek. Bunun için her şeyi vatandaşımızla evirip çevirmeden konuşacağız. Vatandaşımız istemiyorsa, onun istemediğini de zorla yapacak halimiz yok." demişti.