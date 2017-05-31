Zeytinlik alanlara yatırım yapılmayacak

Hükümet, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda zeytinlik alanlarda yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan 2. maddeyi geri çekti.

Hükümet, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda zeytinlik alanlarda yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan 2. maddeyi geri çekti.

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşmelerine Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda devam edildi. Komisyonun ikinci oturumunda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, hassasiyetleri dikkate aldıklarını belirterek, zeytinlik alanlarda yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi kapsayan 2. maddeyi tasarıdan çıkaracaklarını açıkladı.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)