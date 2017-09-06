Zeytinköy'deki orman yangını evlere sıçradı mahalle boşaltılıyor

MUĞLA'nın kırsal Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının köydeki evlere sıçradığı ve çok sayıda evin yandığı bildirildi. Müdahalenin sürdüğü yangın nedeni ile Zeytinköy Mahallesi boşaltılıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinin kırsal Dağpınar Mahallesi Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alandan bugün saat 14.00 sıralarında, alevler yükselmeye başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye 4 amfibik uçak, 7 söndürme helikopteri, 37 arazöz, 2 dozer sevk edildi.

Alevler yerleşim yerlerine ulaştı. Zentinköy'de çok sayıda ev yandı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, köylüler de söndürme çalışmalarına kazma küreklerle destek veriyor.

30 EV BOŞALTILDI

Zeytinköy Mahallesi Muhtarı Güngör Uzun, 136 hane, 256 nüfuslu mahallerinin tehdit altında olduğunu belirtip, "Ormanın ortasındayız. Havadan destek bekliyoruz. Dumandan etkilenip hastaneye götürülenler var" dedi. Rüzgarın kuvvetli esmesi ve sık sık yön değiştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, mahalledeki 30 evin tahliye edildiği, diğer evlerinde tahliye edilmesine devam edildiği bildirildi. Çam ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki kovanlarda bulunan binlerce arı da telef oldu.