Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Zeytinburnu'ndaki bina ile ilgili vahim gerçek
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Zeytinburnu'ndaki bina ile ilgili vahim gerçek

ZEYTİNBURNU'nda yıkılan bina ile ilgili vahim gerçeği Belediye Başkanı Murat Aydın açıkladı. Binanın boşaltılması için karar verildiğinde daire sahiplerinin hepsi direnç göstermiş.

İSTANBUL Zeytinburnu'nda 56 daireli binanın 2015 yılında tahliye edilmiş olması büyük felaketi önledi. Tahliyeyi gerçekleştiren belediye başkanı Murat Aydın CNN Türk canlı yayınına bağlandı ve önemli bilgiler verdi.

Murat Aydın şunları söyledi:

"56 daireli bir bina. Daha önce tahliye edilmişti. Bu bina 1993 yılında yaptırılmış, 1997'da da iskanı alınmış bir bina. Binanın durumuyla ilgili bizlere duyum gelmişti ve araştırma yaptık.

"ZOR BİR SÜREÇTİ"

Yaklaşık bir yıl önce 2015 24 Aralık tarihinde biz binayı tahliye ettik. Ve o süreç de zaten zor bir süreçti. Tahliye konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşamıştık. Ama Allah'tan o sıkıntıları göğüsleyip tahliye etmiştik. Yoksa çok büyük sıkıntı yaşardık.Tahliye edilmesinde zorlanmışız. Yıkılıp yeniden yapılması gereken bir binaydı. Muhtemelen daire sahiplerinin kendi aralarında anlaşamamış olması yüzünden yıkılmamış olabilir. Bizim görevimiz tahliye etmektir. Allah'tan boşken çöktü. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı günüydü bugün, burada olayla ilgili duyumu aldık. Arkadaşlar olay mahallinde umuyoruz bir can kaybı yoktur.

TAHLİYE EDİLEN BİNADA SURİYELİLER Mİ YAŞIYOR

Belediye Başkanı Aydın, "Tahliye edilen binada Suriyeliler mi yaşıyor?" sorusuna "Şu an bana ulaşan bir bilgi yok" yanıtını verdi.
Aslan " Tehlike olduğu zaman daire sahiplerinin aralarında anlaşması mı gerekir? Yoksa bir adım atılabilir miyidi?" sorusuna yanıt verdi:"Resmen adım attık biz, biz zorla binayı tahliye ettik. Ben bu binayla ilgili anlatacak olsam herhalde bir saat konuşmam gerekirdi.

"BU BİNA ÖRNEK TEŞKİL ETMELİ"

Deprem olmadan yıkılan bir bina... Bu bina bir örnek teşkil etmeli. 1993'te ruhsatlı bir bina. Devlete göre bu bina sağlam, devlete göre bu bina iskan edilebilir, kullanılabilir. Her şeyi dört dörtlük anlamındadır. İşte hep onu ifade ediyoruz. 99'dan önce 97 deprem yönetmeliği vardı, o yönetmelik değişti. Yeni kabullere göre 2000'den önce yapılmış binaların büyük bir çoğunluğu çürük. Bu sadece İstanbul için değil. Tüm Marmara, Türkiye için. Biz Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm için ciddi anlamda mücadele ediyoruz. İşte yaşanan bu olay, halkımızın bize destek vermesi, bütün partilerin STK'ların çürük binaların yeniden yıkılıp yapılmasıyla iglili bir araya gelmesini arzu ediyorum. Ben 16 yıldır kentsel dönüşüm çalışmasını sürdürmeye çalışan birisi olarak karşılaştığım zorlukları biliyorum."

Zeytinburnu'nda çöken boş binanın 7 katlı olduğu tespit edildi. Şu ana kadar enkaz altından çıkarılan 2 yaralı hastaneye götürüldü.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
5 polis ve 1 akademisyene FETÖ'den tutuklama
Silahlı saldırgan film gibi kovalamacayla yakalandı
Zeytinburnu'nda ilk kurtarma çalışmaları böyle kurtarıldı
İstanbul'da bina çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
Anayasa değişikliği teklifinde 9. madde görüşülüyor
Adliye sarayında hareketli dakikalar
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İsrail, Suriye'yi vurdu!
İsrail, Suriye'yi vurdu!
Yunanistan Cenevre için şart koşmuş!
Yunanistan Cenevre için şart koşmuş!
Merkez Bankası'ndan dolara bir müdahale daha!
Merkez Bankası'ndan dolara bir müdahale daha!
İşte ORC'nin son seçim anketi! Son seçim anketleri 2017
İşte ORC'nin son seçim anketi! Son seçim anketleri 2017
Türkiye ve Rusya arasında askeri mutabakat!
Türkiye ve Rusya arasında askeri mutabakat!
Benzin ve motorine yeniden zam
Benzin ve motorine yeniden zam
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
5 polis ve 1 akademisyene FETÖ'den tutuklama
5 polis ve 1 akademisyene FETÖ'den tutuklama
Silahlı saldırgan film gibi kovalamacayla yakalandı
Silahlı saldırgan film gibi kovalamacayla yakalandı
Zeytinburnu'nda ilk kurtarma çalışmaları böyle kurtarıldı
Zeytinburnu'nda ilk kurtarma çalışmaları böyle kurtarıldı
İstanbul'da bina çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
İstanbul'da bina çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
Anayasa değişikliği teklifinde 9. madde görüşülüyor
Anayasa değişikliği teklifinde 9. madde görüşülüyor
Adliye sarayında hareketli dakikalar
Adliye sarayında hareketli dakikalar
15 Temmuz'da sela okutmayanlar hakim karşısında
15 Temmuz'da sela okutmayanlar hakim karşısında
Asansör kazası: 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Asansör kazası: 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Giresunspor'da hedef 3 puanla başlamak
Giresunspor'da hedef 3 puanla başlamak
HDP'li vekile hapis cezası
HDP'li vekile hapis cezası
Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme
Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme
Zeytinburnu'ndaki bina ile ilgili vahim gerçek
Zeytinburnu'ndaki bina ile ilgili vahim gerçek

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English