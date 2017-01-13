Zeytinburnu'ndaki bina ile ilgili vahim gerçek

İSTANBUL Zeytinburnu'nda 56 daireli binanın 2015 yılında tahliye edilmiş olması büyük felaketi önledi. Tahliyeyi gerçekleştiren belediye başkanı Murat Aydın CNN Türk canlı yayınına bağlandı ve önemli bilgiler verdi.

Murat Aydın şunları söyledi:

"56 daireli bir bina. Daha önce tahliye edilmişti. Bu bina 1993 yılında yaptırılmış, 1997'da da iskanı alınmış bir bina. Binanın durumuyla ilgili bizlere duyum gelmişti ve araştırma yaptık.

"ZOR BİR SÜREÇTİ"

Yaklaşık bir yıl önce 2015 24 Aralık tarihinde biz binayı tahliye ettik. Ve o süreç de zaten zor bir süreçti. Tahliye konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşamıştık. Ama Allah'tan o sıkıntıları göğüsleyip tahliye etmiştik. Yoksa çok büyük sıkıntı yaşardık.Tahliye edilmesinde zorlanmışız. Yıkılıp yeniden yapılması gereken bir binaydı. Muhtemelen daire sahiplerinin kendi aralarında anlaşamamış olması yüzünden yıkılmamış olabilir. Bizim görevimiz tahliye etmektir. Allah'tan boşken çöktü. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı günüydü bugün, burada olayla ilgili duyumu aldık. Arkadaşlar olay mahallinde umuyoruz bir can kaybı yoktur.

TAHLİYE EDİLEN BİNADA SURİYELİLER Mİ YAŞIYOR

Belediye Başkanı Aydın, "Tahliye edilen binada Suriyeliler mi yaşıyor?" sorusuna "Şu an bana ulaşan bir bilgi yok" yanıtını verdi.

Aslan " Tehlike olduğu zaman daire sahiplerinin aralarında anlaşması mı gerekir? Yoksa bir adım atılabilir miyidi?" sorusuna yanıt verdi:"Resmen adım attık biz, biz zorla binayı tahliye ettik. Ben bu binayla ilgili anlatacak olsam herhalde bir saat konuşmam gerekirdi.

"BU BİNA ÖRNEK TEŞKİL ETMELİ"

Deprem olmadan yıkılan bir bina... Bu bina bir örnek teşkil etmeli. 1993'te ruhsatlı bir bina. Devlete göre bu bina sağlam, devlete göre bu bina iskan edilebilir, kullanılabilir. Her şeyi dört dörtlük anlamındadır. İşte hep onu ifade ediyoruz. 99'dan önce 97 deprem yönetmeliği vardı, o yönetmelik değişti. Yeni kabullere göre 2000'den önce yapılmış binaların büyük bir çoğunluğu çürük. Bu sadece İstanbul için değil. Tüm Marmara, Türkiye için. Biz Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm için ciddi anlamda mücadele ediyoruz. İşte yaşanan bu olay, halkımızın bize destek vermesi, bütün partilerin STK'ların çürük binaların yeniden yıkılıp yapılmasıyla iglili bir araya gelmesini arzu ediyorum. Ben 16 yıldır kentsel dönüşüm çalışmasını sürdürmeye çalışan birisi olarak karşılaştığım zorlukları biliyorum."

Zeytinburnu'nda çöken boş binanın 7 katlı olduğu tespit edildi. Şu ana kadar enkaz altından çıkarılan 2 yaralı hastaneye götürüldü.