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Zeytinburnu açıklarında gemi yan yattı
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Zeytinburnu açıklarında gemi yan yattı

İstanbul Zeytinburnu açıklarında demirli olan Kamboçya bayraklı 'Tallas' isimli gemi, yan yattı.

İstanbul Zeytinburnu açıklarında demirli olan Kamboçya bayraklı "Tallas" isimli gemi, yan yattı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "01.02.2017 tarih saat 10.20 civarında, İstanbul Zeytinburnu demirli olan Kamboçya bayraklı 7364546 Imo nolu TALLAS isimli gemisinin meyillendiği ihbarı üzerine seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen derhal olay bölgesine Kıyı Emniyeti 4 hızlı tahlisiye botu sevk edilmiştir. Yapılan VHF çağrılarından cevap alınamayan ve üzerinde de herhangi bir personele rastlanmayan kazazede geminin iskele tarafına 15 derece meyilli olduğu rapor edilmiştir. Deniz araçlarımızla geminin durumu kontrol edilmektedir. Kazazede gemiye müdahale edilmek üzere kurtarma 7 römorkörü ve bir kurtarma uzmanı olay mahalline sevk edilmiştir" denildi.
Kıyı emniyeti ekiplerinin çalışması sürüyor.
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