10.01.2017 11:54 Zeytin ve zeytinyağıyla ilgili eserler yarışacak

Zeytindostu Derneği tarafından ' Kültürümüzde Zeytin Edebiyatı Yarışması-Zeytindostu Zeytin Kültürüne Dokunuyor' yarışması düzenlenecek. Zeytindostu Derneği tarafından " Kültürümüzde Zeytin Edebiyatı Yarışması-Zeytindostu Zeytin Kültürüne Dokunuyor" yarışması düzenlenecek.



"Zeytin ve Zeytinyağı Size Ne Çağrıştırıyor" temalı yarışma; Türk edebiyatında ve sanat dünyasında zeytin ile zeytinyağına ait eser varlığını arttırmayı, zeytin ve zeytinyağına olan farkındalığı arttırmayı, olumlu algısını pekiştirmeyi ve tüketimi teşvik etmeyi amaclıyor.



Yarışma şiir ve öykü olarak 2 ayrı kategoride düzenlenecek. Yarışmaya katılacak olanlar eserlerini 26 Şubat 2017 tarihine kadar göndermeleri gerekiyor. Katılımcılar eserlerini word formatında hazırlayarak zeytindostudernek@gmail.com adresine mail ile göndererek başvurabiliyorlar. Şiir ve öykü kategorilerinde birinci olanlara 500TL, özel üretim zeytinyağı, ikinci olanlara 300TL, özel üretim zeytinyağı üçüncülere ise 200TL, Özel Üretim Zeytinyağı verilecek.

