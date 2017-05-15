Zeynel Bey Türbesi yeni yerine yerleştirildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde sular altında kalmaması için Cuma günü taşınan tarihi Zeynel Bey Türbesi, Kültür Parkı'ndaki yeni yerine yerleştirildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde sular altında kalmaması için Cuma günü taşınan tarihi Zeynel Bey Türbesi, Kültür Parkı'ndaki yeni yerine yerleştirildi.

Hasankeyf'te bulunan 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi'nin taşınması için yaklaşık 2 yıldır sürdürülen çalışmalar sonucu, taşıma esnasında kullanılan ek düzenekle birlikte toplam 1 ton 150 kilogram ağırlığındaki türbe, Cuma günü ilçenin yeni yerleşim alanında bulunan Kültür Parkı'na taşınmıştı. 192 tekerlekli özel platformla, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yeni yerine getirilen türbenin bugün zemine oturtulması için tören düzenlendi. Törene telekonferans sistemiyle Ankara'dan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da katıldı. Türbe, bakanların konuşmalarının ardından zemine oturtuldu.

Türbenin, yapılacak birkaç işlemin ardından kısa sürede ziyaretçilere açılması planlanıyor.

(Mehmet Şükrü Yıldırım - Osman Arslan- Emrah Kızıl / İHA)