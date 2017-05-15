Ilısu Baraj Gölü altında kalmaması için taşınan 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi yeni yerinde zeminle buluşuyor.

Ilısu Baraj Gölü altında kalmaması için taşınan 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi yeni yerinde zeminle buluşuyor.

Geçtiğimiz Cuma günü 192 tekerlekli özel bir platformla Dicle kenarından alınan bin 100 tonluk Zeynel Bey Türbesi Yeni Hasankeyf Kültür Parkı'na başarılı bir şekilde taşınmıştı. 4 saat süren taşınma işleminin ardından sabah saatleri itibari ile türbenin altındaki platformlar çekildi. 44 adet kriko üzerinde bekletilen Zeynel Bey Türbesi'nin zeminle buluşmasına 2 metre kaldı. Türbe öğle saatlerinde krikolar vasıtasıyla yavaş yavaş zeminle buluşturularak işlem tamamlanmış olacak.

(Mehmet Şükrü Yıldırım -Osman Arslan-Emrah Kızıl / İHA)