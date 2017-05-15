Ilısu Baraj Gölü altında kalmaması için taşınan 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi yeni yerinde zeminle buluşuyor.
Ilısu Baraj Gölü altında kalmaması için taşınan 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi yeni yerinde zeminle buluşuyor. Geçtiğimiz Cuma günü 192 tekerlekli özel bir platformla Dicle kenarından alınan bin 100 tonluk Zeynel Bey Türbesi Yeni Hasankeyf Kültür Parkı'na başarılı bir şekilde taşınmıştı. 4 saat süren taşınma işleminin ardından sabah saatleri itibari ile türbenin altındaki platformlar çekildi. 44 adet kriko üzerinde bekletilen Zeynel Bey Türbesi'nin zeminle buluşmasına 2 metre kaldı. Türbe öğle saatlerinde krikolar vasıtasıyla yavaş yavaş zeminle buluşturularak işlem tamamlanmış olacak. (Mehmet Şükrü Yıldırım -Osman Arslan-Emrah Kızıl / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.