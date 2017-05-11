Zeynel Bey Türbesi Platforma bindirildi

Ilısu Baraj suyu altına kalacak olan Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi, taşınması için hazırlanan platforma bindirildi.

Ilısu Baraj suyu altına kalacak olan Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi, taşınması için hazırlanan platforma bindirildi.

Ilısu Baraj suları altına kalacak olan Hasankeyf ilçesindeki 650 yıllık tarihi Zeynel Bey Türbesi'nin taşınması için 1,5 yıl önce başlatılan çalışmalar tamamlandı. Taşıma esnasında kullanılacak ek düzenekle birlikte toplam 1 ton 150 kilogram olan türbe, hazırlanan özel platforma bindirildi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren DSİ Ilısu Projesi Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, türbenin etrafının 90 santimlik beton dökülerek yerden kesildiğini belirterek, "Türbenin taşınması için gerekli olan 90 santimlik etrafındaki kiriş beton daha önceden döküldü. Bu işlemden sonra türbe zeminden kesildikten sonra hidrolik krikolar vasıtasıyla 1,5 metre kaldırıldı. Türbenin kaldırılma sebebi taşıyacak olan özel makinenin türbenin altına girebilmesi içindir. Şuan için son aşamaya gelindi. Platformlar yavaş yavaş türbenin altına yerleştiriliyor. Daha sonra türbe bu platformun üzerine yerleştirilecek ve yarın sabah 2 kilometrelik yoluna hareket etmiş olacak" dedi.

(Mehmet Şükrü Yıldırım-Osman Arslan/İHA)