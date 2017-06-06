Zeybekci'den Rusya'ya: Kahramanımız domates, bizden kurtuluş yok

Bakan Zeybekci, Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabulünde, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

'SLOGANIMIZ, SEMBOLÜMÜZ DOMATES'

Zeybekci, Rusya'nın, Türkiye'den ithal edilen bazı ürünlere koyduğu kısıtlamalara ilişkin yürütülen görüşmelerdeki son durumun sorulmasına karşılık, "Sloganımız, sembolümüz, kahramanımız domates. Domatesle ilgili uygulamayı aramızda imzaladığımız mutabakatla yasak değil, gümrük tedbirleriyle kendilerini koruma altına almaları olarak öngörüyoruz. Böyle bir sonuca varacağız. Onun dışında hiçbir yasak kalmadı şu anda, beyaz et dahil olmak bunun teyitlerini de aldık" dedi.

'ASLA TÜRK DOMATESİNİN KALİTESİNİ VEREMEZLER'

Türk yatırımcıların Rusya'da sera yatırımlarına başladıkları bilgisini veren Zeybekci, "Bizden kurtuluş yok. Ya Türkiye'den alacaksın ya da Rusya'da bir Türk'ten alacaksın. Rusya'yı gerek teknoloji, gerek bilgi birikimi, gerek yatırımcılarımızın orada bunu üretmeleri anlamında destekliyoruz. Bizim için dışarıdan gelen biri yatırım yapıp üretmeye başladığında bizim için artık milli bir şirkettir ve Türk malıdır o, Rusya'da aynı şekilde bakıyor. Orada üretilmesini önemsiyor. Bununla ilgili de teşvik tedbirleri almışlar. Rusya sera yatırımlarını, Rusya'da üretilmesini destekliyor. Bu saygı duyulması gereken bir şeydir. Bunda diyeceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü enerji maliyetleri anlamında daha avantajları var. Ne derece yapabilirler bunu göreceğiz. Şundan yüzde 100 eminim, asla Türk domatesinin kalitesini, Anadolu topraklarında üretilen o güzel tadını asla hiçbir yerde veremezler. O en büyük avantajımız" ifadelerini kullandı.

'KRİZİN TÜRKİYE'YE SIÇRAMASINI ÖNGÖRMÜYORUZ'

Katar merkezli olarak Körfez ülkeleri arasında ortaya çıkan kriz ve bunun Türkiye'ye yansımalarına ilişkin soru üzerine Zeybekci, olayı, 'kardeşler arasındaki küçük bir tartışma, tatsızlık' olarak gördüğünü ifade ederek bunun en kısa sürede çözülmesini umduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin gelişmeleri çok yakından takip ettiğini vurgulayan Zeybekci, "Türk müteahhitlerinin, şirketlerinin ekonomik menfaatlerinin bundan olumsuz etkilenmeyeceğini ümit ediyoruz, biliyoruz, gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. Bu anlamda bir olumsuzluk görmüyoruz. O coğrafyadaki kardeşlerimizle bu problemin üzerinden en kısa sürede gelineceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımıza bu süreçte aldığı inisiyatiften dolayı Türk özel sektörü, ekonomisi adına teşekkür ediyorum. Onun öngörüsü ve basiretiyle süreci çok güzel bir şekilde yürütüyoruz şu anda, bir problem görmüyoruz. Kriz Türkiye'ye sıçrar mı? Asla böyle bir şey öngörmüyoruz" dedi.