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Zeybekci'den Almanya tepkisi
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Zeybekci'den Almanya tepkisi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'Biraz önce Zeybek efeler gibi o niyetle diz çökeriz. Asla boyun eğmedik, esaret görmedik, teslim olmadık. Bizim pazar günü iki ayrı yerde etkinliğimiz var. İptal ettiklerini izin vermediklerini söylediler. Biz orada olacağız. Eğer demokrasi varsa insan hakları varsa iddia ettikleri gibi, eğer dostsak müttefiksek böyle şeylerin problem olacağını zannetmiyorum' dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Biraz önce Zeybek efeler gibi o niyetle diz çökeriz. Asla boyun eğmedik, esaret görmedik, teslim olmadık. Bizim pazar günü iki ayrı yerde etkinliğimiz var. İptal ettiklerini izin vermediklerini söylediler. Biz orada olacağız. Eğer demokrasi varsa insan hakları varsa iddia ettikleri gibi, eğer dostsak müttefiksek böyle şeylerin problem olacağını zannetmiyorum" dedi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'nim Bozkurt ilçesinde, DSİ tesisleri toplu temel atma töreni ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım programına katıldı. Programa katılmadan önce her iki bakan da, koordinasyon toplantısının ardından polisevi bahçesine birer çam fidanı dikti.
Bozkurt'taki törende konuşan Bakan Eroğlu, Denizli için verimli bir günü geride bıraktıklarını belirterek, 16 tesisin temelini attıklarını kaydetti. Bozkurt Elmaçay İnceler Göleti ve Sulamasını 20 milyonluk bir yatırımın Denizli'ye büyük faydası olduğunu dile getiren Bakan Eroğlu, "Bunun çok büyük faydası var. 5 bin 200 dekar arazi modern tesisle sulanacak. Sizin emrinizdeyiz. Koordinasyon toplantısında 2019 yılına kadar yapılacak çalışmalar anlatıldı. Çok talep var. Denizli için büyük düşünüyoruz, ne gerekirse onu yapacağız. Denizli'de son 13 yılda 11 milyar TL'lik yatırım yaptık. Yatırımda birincilikte Orman ve Su İşleri Bakanlığında. Bizde Denizli için en güzel tesisleri yapıyoruz. Onlar konuşur, biz yaparız. Ege Gelişim Projesini 31 Aralık 2019'da saat 16.59'da tamamlayacağız. Orman ve Su İşleri Bakanlığı zamanla yarışıyor. Temel atarken açılış tarihi ve saatini veriyoruz. Geçmişte bir eski gölet 45 trilyona 18 yılda, şimdi 18 ayda bitiyor. Eski Türkiye ile yeni Türkiye'nin farkı bu" dedi.

"Hortumları kestik"
"Bize gökten para yağmıyor" diyen Bakan Eroğlu, "Sadece milletten aldığımızı, millete hizmet olarak ayırıyoruz. 3 tane büyük hortumu kestik, faiz lobisini Denizli baltası ile kestik. İhale lobisinin hortumlarını da biz kestik. Bir başka hortum sağlıkta büyük hortum vardı. Bir ilaç 63 milyondu şimdi aynı ilaç 9 lira. Bu para nereye gidiyordu, bunu da Sağlık Bakanımız kesiverdi. Şimdi tüm gelirler millete gidiyor. Geçmişte batan bankaların borcu ödendi yatırımların parası firmalara böyle ödeniyor" dedi.

"16 Nisan'da yüzde yüz"
Bakan Eroğlu şöyle devam etti:
"Bu hizmetin devam etmesini istiyor musunuz, o nedenle 16 Nisan'da büyük Türkiye için 'Evet' diyeceğiz. Gençlerin istiklali ve istikbali için 'evet' diyeceğiz. Bugün 16 tesis açtık, 16 Nisan'da yüzde yüz bekliyoruz."

"Milletin meselesi"
Bakan Zeybekci, Türkiye'nin koalisyon döneminde büyük sıkıntılar çektiğini hatırlatarak, "Bugün toplanan 100 liranın, 11 lirası faize gidiyor. 87 lira faize giderken, şimdi 11 lirası gidiyor. Yatırımların parası artık işte buradan geliyor. 7 Haziran seçimleri bitti bunlar silaha sarılmadı mı? İçeriden bunlar Türkiye'yi kan gölüne çevirmek istemediler mi. Neden 7 Haziran'da Türkiye'de belirsizlik var diye. Kurla oynanan oyunu biliyorsunuz. Kim ödedi millet ödedi. Kadim düzen böyle istiyor. Bu düzen Türkiye'nin ne olmasını ne donmasını istemiyor. Suyun üzerinde sadece burunun olmasını istiyor. Bu AK Parti CHP, MHP meselesi değil milletin meselesidir. 16 Nisan'da AK Parti'ye oy vermeyeceksiniz, Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceksiniz. Asıl tek adam şimdi, Cumhurbaşkanının imzası olmadan milli eğitim müdürü, sağlık müdürü atanamaz. Bakanlılardaki müsteşar, daire başkanın hepsinde Cumhurbaşkanının imzası var. Bütün yetki güç onda. Sorumluluk, başbakanda. Cumhurbaşkanı sorumsuzdur. Başbakanımızın söylediği gibi biz, bu düzenlemeyi Erdoğan için değil bu milletin her doğanı için gelecek nesiller için yapıyoruz" diye konuştu.

"Umutları olmayan yalan söyler"
Zeybekci için şöyle devam etti:
"Bu işi kişisel mesele haline getirip de birilerine hakaret etmek için fırsat kollayanlara sizden şunu söylemenizi istiyorum: 'Sen hiç utanmıyor musun' deyin ona. Bu konan yeni kuraldan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partililer 1-0 önden başlar mı diyor. Sende çalış, sende geç milletin önüne. Sende iste, millete inandır. Sevdanı anlat, aşkını anlat. Sevdir kendini. Umutları olmayanlar yalan söyleyecektir."
Referandum sürecine de değinen Zeybekci, "Türkiye'yi dünyada ilk 10 ekonomiden yapmak için, ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarmak için, bağımsız ekonomi için, tek vatan için, tek devlet, tek millet, tek bayrak için 16 Nisan'da, 'evet' diyoruz" dedi.

Almanya programı açıklaması
Tarihlerinde kimseye diz çökmediklerini aktaran Zeybekci, "Biraz önce Zeybek efeler gibi o niyetle diz çökeriz. Asla boyun eğmedik, esaret görmedik, teslim olmadık. Almanya'da bize yapılanlar, hiçbir şey yapamazlar. Bizim pazar günü iki ayrı yerde etkinliğimiz var. İptal ettiklerini izin vermediklerini söylediler. Biz orada olacağız. Eğer demokrasi varsa insan hakları varsa iddia ettikleri gibi, eğer dostsak müttefiksek böyle şeylerin problem olacağını zannetmiyorum" değerlendirmesini yaptı.
Konuşmaların ardından tesisin temeli atıldı ve köylülere sertifikaları verildi.
(İsa Akar-Adem Akalan/İHA)

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