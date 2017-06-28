Zeliha Ağrıs'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tekvando Şampiyonasında altın madalya kazanan Zeliha Ağrıs'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tekvando Şampiyonasında altın madalya kazanan Zeliha Ağrıs'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonasında altın madalya kazanan Zeliha Ağrıs'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 53 kilo finalinde Rus rakibini yenerek 19 yaşında ilk dünya şampiyonluğunu yaşayan milli sporcu Ağrıs'a tebriklerini ileterek, başarılarının devamını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonada Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran Nur Tatar Askari'yi da dün telefonla arayarak tebrik etmişti.

