Zekeriya Öz'ün ByLock mesajları ifşa oldu!

FETÖ tepe kadrosunun, şifreli haberleşme programı ByLock üzerinde yaptığı mesajlar ilk kez çözümlendi.

Akşam'ın haberine göre, Çözümlenen mesajlardan en önemlisi ise, Ergenekon savcısı firari Zekeriya Öz'e ait. ByLock mesajlarında, teröristbaşından ‘dayı' diye bahseden Öz, Gürcistan'a kaçıp kendini kurtardıktan sonra Türkiye'de kalanların örgüte sırtını dönmemeleri için onları rüyalarla kandırıyor.

"PEYGAMBERİMİZİ GÖRDÜM"

29 Eylül 2015 tarihinde Zekeriya Öz, mesajlaştığı bir örgüt üyesiyle de şu rüyayı paylaşıyor; “Gece rüyamda namaz kılmak için yer bakıyordum. Yolda bir benzincinin önünde durduk. Yanımızdakiler indi mescidi göremediler. Celil'e ‘bak' dedim. O, indi az sonra geldi, ‘Efendimizi gördüm. Mescidin içinde bekliyordu' dedi. Şaşkındı.” Çözümlenen mesajlardan biri ise, meslekten atılan Poyrazköy Davası hakimi Mehmet Karababa'ya ait. Öz örgüt üyelerine 'kuzu kuzu teslim olmamalarını' da söylüyor.

"ALLAH, GÜLEN'E ÜSTÜNLÜK TANIDI"

5 Şubat 2016'da ise Öz, başka bir örgüt üyesiyle yaptığı görüşmede bu kez başka bir rüya yalanının anlatıyor. Rüyayı bir arkadaşının eşinin gördüğünü anlatan Öz, şu mesajı paylaşıyor; “Rüyada kıyamet kopmuştu. Hepimiz mahşere yürüyorduk. Fakat efendimizin ümmetinde diğer ümmetlere göre farklı bir durum vardı. Peygamberimiz öndeydi, sağında hoca efendi vardı. Efendimiz ümmetine seslenerek, şöyle diyordu; ‘Allah hoca efendiye tabi olanları hoca efendi ile birlikte huzuruna çağıracak. Allah hoca efendiyi çok seviyor. Bu sebeple hem ona hem de onun arkasından gidenlere bir üstünlük tanıdı."

MEMLEKET KANI GÖLÜ, NOTLAR GÜZEL"

Akşam'ın haberine göre, bir örgüt üyesi 21 Ağustos 2015'te Zekeriya Öz'e, şunları yazıyor; “Yok yeni bir şey, Gündem iyice değişti. Memleket kan gölü. Notlar çok güzel ilaç gibi. Unutulmanız güzel, herkes kendi işine gücüne bakıyor. Balık hafızalı kamuoyu unuttu sizin çıkışınızı.”