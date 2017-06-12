Zekeriya Öz'ü kaçıran şahıs ByLock kullanmış

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün yurt dışına kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen 3 kişinin ABD'ye kaçtığının belirlendiğini ve bunlardan birisinin 'ByLock' kullandığının tespit edildiğini açıkladı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün yurt dışına kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen 3 kişinin ABD'ye kaçtığının belirlendiğini ve bunlardan birisinin 'ByLock' kullandığının tespit edildiğini açıkladı.

15 Temmuz darbe girişimi ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Ergenekon soruşturması savcısı Zekeriya Öz'ün yurt dışına kaçmasına imkan sağladığı iddia edilen 3 kişiyle ilgili soruşturmanın halen devam ettiğini belirten Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Öz'ün Fatsa'da 2 gece kaldığının tespit edildiğini, ardından Sarp Sınır Kapısı üzerinden yurt dışına kaçtığını belirtti.

Bu kaçma olayına yardımcı olduğu belirlenen 3 kişi hakkında soruşturmanın devam ettiğini ve haklarında örgüt üyesi olmaktan haklarında işlem yürütüldüğünü ifade eden Çiçekli, Zekeriya Öz'ün yurt dışına kaçırılması olayıyla ilgili Amerika'da bulunan 1'i kadın 3 şüpheliden birinde örgütün gizli haberleşmesini sağlayan ByLock olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

(Metin Akyürek / İHA)