30.12.2016 12:05 ZEKA Kütahya'da toplandı

Zafer Kalkınma Ajansı'nın (ZEKA) 14. Yönetim Kurulu Toplantısı, Kütahya Valiliği'nin ev sahipliğinde Yoncalı Gülümser Hatun Termal Otel'de gerçekleştirildi. Zafer Kalkınma Ajansı'nın (ZEKA) 14. Yönetim Kurulu Toplantısı, Kütahya Valiliği'nin ev sahipliğinde Yoncalı Gülümser Hatun Termal Otel'de gerçekleştirildi.



Afyonkarahisar Valisi ve Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıya, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Uşak Valisi Ahmet Okur, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, Uşak İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Nacar, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selim Kandemir, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yusuf Balcı katıldı.



ZEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım konuşmasına şehitlere rahmet ailelerine sabır dileyerek başladı.



Vali Yıldırım, geçirdiği kalp krizi nedeniyle toplantıya katılamayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a da geçmiş olsun dileklerini ileterek katılımcılara Başkan Çoban'ın sağlık durumu hakkında bilgiler verdi.



Toplantının gündemi hakkında bilgiler veren Vali Aziz Yıldırım, "İlk gündem maddemiz olarak ajansımızın 21. EMITT 2017 Turizm Fuarına katılımın görüşülmesini değerlendireceğiz. İkinci gündem maddesi olarak; Doğrudan Faaliyet Destek Programları kapsamında hazırlanıp Ajans tarafından geliştirilen Proje Eylem Planlarını görüşeceğiz. Bu kapsamda illerimizde ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla ayrı ayrı Proje Geliştirme Grupları kurulmuştu. Bundan sonraki süreçte bu grupların proje eylem planlarında belirlenen proje konuları üzerinde detaylı bir şekilde çalışması ve projeleri yürütecek kurum/kuruluşları yönlendirmesini öngörüyoruz. Ümit ediyorum ki, Bölgemiz ve ülkemiz için çok başarılı ve faydalı proje uygulamaları yapılacaktır. Üçüncü gündem maddemizde yararlanıcılardan gelen projelere ilişkin talepleri ve projelerle ilgili gelişmeleri ele alacağız. Mevzuatımızın izin verdiği ölçüde projelerin uygulanmasını kolaylaştırmak adına yararlanıcılarımızdan gelen talepleri olumlu karşılıyor ve bu hususta her zaman yapıcı olmaya azami gayret gösteriyoruz. Dördüncü gündem maddemizde 2015 yılında ilan edilen Sanayide Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SAREP) ile Sosyal Kalkınma ve Beşeri Gelişme Altyapı Mali Destek Programı (SOBEP) kapsamında desteklenen projelere ilişkin ilerleme raporlarını ele alacağız. Projelere mali destek sağlamanın yanında sağlanan desteklerin etkin ve belirlenen hedeflere uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını 2 ayda bir hazırlanan bu raporlar vesilesiyle yakından takip ediyoruz. Beşinci ve altıncı gündemlerimizde ise her yıl Aralık ayında görüştüğümüz bir sonraki yılın bütçesi ile ilgili yetki devirlerini ve geçtiğimiz yılda uygulanan insan kaynakları politikası raporunu görüşeceğiz. Daha sonraki gündemlerimizde ise iki yönetim kurulu toplantısı arasında ajansımız tarafından icra edilen önemli faaliyetleri ve Kasım ayı gelir-gider cetvelini görüşerek mali durumumuzu değerlendireceğiz. Toplantımızın bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Toplantının açılış konuşmasından sonra gündem maddeleri görüşüldü. (EFE)

