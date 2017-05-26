Zehirlenen asker son yolculuğuna uğurlandı

Manisa merkez Şehzadeler ilçesi 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında akşam yemeği sonrası zehirlendiği ileri sürülen Piyade Er Hüsnü Özel, memleketi Kırşehir'in Mucur ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa merkez Şehzadeler ilçesi 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında akşam yemeği sonrası zehirlendiği ileri sürülen Piyade Er Hüsnü Özel, memleketi Kırşehir'in Mucur ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Mucur ilçesinde görevli silah arkadaşları tarafından hastane morgundan alınan Piyade Er Hüsnü Özel'in cansız bedeni İlçe Meydanı'na getirildi. Piyade Er Özel için Merkez Emine Hatun Camii'nde Cuma Namazı'nı müteakip cenaze namazı kılındı.

Evlatlarının yemin töreni için Manisa'ya birliğine giden ve oğlunun cenazesi ile birlikte gelen Hüsnü Özel'in annesi Gül Özel, cenaze namazı kılındıktan sonra oğlunun Türk bayrağı sarılı tabutuna sarılarak ağladı. Özel'in naaşının silah arkadaşlarının omuzlarında götürülmesi esnasında anne Özel baygınlık geçirdi. Özel'in naaşı Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Vali Necati Şentürk, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırıkkale Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Garnizon Komutanı Personel Albay İlhan Güneş, AK Parti Milletvekili Salih Çetinkaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özel, bulantı, kusma, karın ağrısı şikayeti ile Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırılmış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

(Enderhan Öz - Mesut Çelik/İHA)