Zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti

CHP'den ikinci kez ihracı istenen Zonguldak Belediye Meclisi Üyesi Turhan Demirtaş, zehir zemberek sözlerle istifasını açıkladı. Demirtaş, 'Ülkemin ve Zonguldak'ın şu kritik günlerinde bu kişilere zamanımı ayırmaya değmez' ifadelerine yer verdi.

CHP'den ikinci kez ihracı istenen Zonguldak Belediye Meclisi Üyesi Turhan Demirtaş, zehir zemberek sözlerle istifasını açıkladı. Demirtaş, "Ülkemin ve Zonguldak'ın şu kritik günlerinde bu kişilere zamanımı ayırmaya değmez" ifadelerine yer verdi.

Zonguldak'ta bir süre önce ihraç istemiyle CHP İl Disiplin Kurulu'na sevk edilen CHP Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Turhan Demirtaş için parti genel merkezince ihraç istemi reddedilmişti. Yeniden ihraç istemiyle il disiplin kuruluna sevk edilen Demirtaş, zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

CHP Genel Merkezi'ne istifasını gönderen Demirtaş, "13 Şubat'ta il yönetim kurulu ve -ilginçtir- hemen aynı anda yapılmış disiplin kurulu toplantısı kararıyla savunmam istendi. Ne olduğu belli olmayan ciddiyetsiz, mesnetsiz şikayetlerden anlıyorum ki; YDK tarafından iptal edilen haksız ihraç kararı; belediyeden nemalanmaya çalışanları, yakınlarını işe koyan ve koyma peşindeki yöneticileri perişan etmiş, üzmüş, sevinçlerini yarım bırakmış. Alelacele yeniden ihraç kararı alma derdine düşmüşler. Halk için çalışan, halktan yana belediye; demokrat, katılımcı, paylaşan, disiplinli, planlı-programlı çalışan, üreten, kaynak yaratan, şeffaf, hesap veren belediyedir. Belediye başkanı ise liderlik vasfı olan, topluma öncülük eden, yürekli, vizyon sahibi, ilham veren, planlı programlı çalışan, üreten, belediyeyi yönetmekte sorumluluk alan kişi olmalıdır. Ben, bunları savunuyor, onun için çalışıyorum. Çalışmalarım suç kabul ediliyor. Bana, hem de yasa maddelerini de göstererek açık açık anlattığım doğrulara değil de, 'imardan anlamam' deyip de imar komisyonu başkanı olan, CHP'yi basında ve Zonguldak'ta alay konusu yaparak rezil eden şikayetçiye inananlar; ihraç kararı aldılar. Sonuç ne oldu; CHP YDK ihraç kararını iptal etti, hem de bu kişinin ısrarıyla alınan meclisin kararı, yargı tarafından oybirliği ile iptal edildi" dedi.



"KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ BEYANAT VERMEDİM"

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Demirtaş, ikinci kez disipline sevk edilmesinin art niyetli olduğunu ileri sürdü. Demirtaş, istifa sonrası şöyle dedi:

"CHP'ye bu rezaletleri yaşatan, devamlı itibar kaybettiren kişi, utanıp CHP'lilerden ve Zonguldak halkından özür dileyip görevlerinden ayrılacağına; asılsız şikayetle suçunu örtmeye, yavuz hırsız misali üste çıkmaya, rezaleti unutturmaya çalışıyor. Şikayet dilekçesinde; küçük düşürücü beyanat verdiğimi söylemiş. Küçük düşürücü beyanat vermedim. Mahkemenin iptal kararı seviyesini gösteriyor. Atalarımız demiş ya; 'anlayana sivrisinek sazdır, anlamayana ne desen azdır.' Haksız, hukuksuz ihraç kararının, hiç beklemedikleri şekilde, YDK tarafından iptal edilmesinin hemen ardından hiç vakit geçirilmeden yapılan şikayet ve bana hiçbir şey sorulmadan disipline havale edilme, planlıdır, art niyetlidir. Anlıyorum ki; ne desem, açık, açık doğruları söylesem, hatta doğruları söylediğim mahkeme kararıyla ispatlanmış bile olsa, ipin ucu bunlarda oldukça, değişen bir şey olmayacak. Bana karşı, aynı şartlanmalar, haksızlıklar, hukuksuzluklar, iğrenç komplolar devam edecek. Rahmetli İsmet İnönü; 'eşkıyanın gece ne yapacağı belli olmaz' diyerek uyarmıştı. Ülkemin ve Zonguldak'ın şu kritik günlerinde bu kişilere zamanımı ayırmaya değmez. Art niyetlileri sevindirmemek, iğrenç komploları ile baş başa bırakmak için CHP'den istifa ettim. Belediye meclisi üyesi olarak bu güne kadar yapmaya çalıştığım gibi; yine yılmadan doğruları söylemeye, yanlışlara karşı çıkmaya, halkın parasını, yetimin hakkını yedirmemeye, Zonguldak'ta yaşayanları, yarınlarda yaşayacak olanları sağlıklı ve mutlu yaşayacakları çağdaş bir kente kavuşturmaya çalışacağım."

(Onur Altındağ / İHA)