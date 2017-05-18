Zehir tacirlerine nefes kesen şafak operasyonu

Bursa Polisi, uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti nefes kesen operasyonla 50 kişiyi gözaltına aldı. Koçbaşı ile kapıları kıran polis, narkotik köpeği Alfa'nın da desteğiyle satışa haldeki uyuşturucuları kısa sürede ele geçirdi.

Bursa Polisi, uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti nefes kesen operasyonla 50 kişiyi gözaltına aldı. Koçbaşı ile kapıları kıran polis, narkotik köpeği Alfa'nın da desteğiyle satışa haldeki uyuşturucuları kısa sürede ele geçirdi.

Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın bizzat yönettiği operasyona, narkotik, özel harekat, çevik kuvvet, asayiş ve trafik şubelerinden bin polis katıldı.

Ekipler sabahın ilk ışıklarıyla 16 mahallede daha önceden belirlenen 50 farklı adrese nokta operasyon yaptı. Koçbaşları ile kapıları kıran özel harekat ekipleri geniş güvelik tedbirleri altında evlere baskın yaptı. Alfa isimli narkotik köpeği zulalanmış halde satışa hazır haldeki uyuşturucuları tuğla ile örülmüş duvar arasında buldu.

Operasyonda 50 kilogram esrar, 150 gram scank maddesi, 1750 adet uyuşturucu hap, 150 gram bonzai, 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Çukurca Mahallesi'ne giderek operasyonu yönetti, vatandaşlarla görüştü.

Bursa'nın huzuru ve güvenliği için 24 saat görevde olduklarını hatırlatan Selami Yıldız, "7 metro istasyonu, 6 okul civarında 50 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 43 tanesi uyuşturucu madde ticareti yapmaktan değerlendirdiğimiz kişiler. Sabahın ilk ışıklarına kadar evlatlarını bekleyen anneler var. Uyuşturucuya bulaşmış, kurtaramadıkları çocukları için çırpınan annelerin devlet olarak yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Uyuşturucuda arzın azaltılması, talebin azaltılması, tedavi ve rehabalitasyonda başarı sağlanması ve uyuşturucunun kökünü tamamen kazımak için asla kararlılıktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

(Yusuf Ali Arslan/İHA)